Balacera en plena calle deja a una persona gravemente herida en La Granja

28 oct. 2025 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a disparos durante la madrugada de este martes en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

Según información preliminar, el homicidio frustrado se produjo a eso de las 3:30 horas, en la intersección de las calles 5 Norte con 11 Poniente.

El fiscal ECOH Jorge Carmona detalló que la víctima "está siendo operada en el Hospital Padre Hurtado, tras haber recibido un impacto balístico. Al menos un sujeto efectuó al menos 10 disparos en la vía pública, causando la herida de esta persona".

Víctima estaba al lado de su auto cuando fue atacada

"Él estaba abajo del vehículo, por las diligencias que tenemos preliminarmente, al momento de recibir el impacto balístico", agregó, indicando "estamos trabajando el sitio del suceso, verificando todo lo que se puede levantar en el lugar".

El persecutor consignó que el lesionado "es una persona que tiene antecedentes previos, pero que actualmente es comerciante, y en lo que se estaba dedicando al día de hoy es lo que está en materia de investigación".