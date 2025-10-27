Crimen de Krishna Aguilera: Equipos especializados realizan nuevos peritajes en sector donde fue encontrado el cuerpo

27 oct. 2025 - 14:47 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos peritajes se encuentra realizando este lunes personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana, en el marco de las indagatorias por el crimen de Krishna Aguilera.

Fue precisamente en esa zona rural de la capital donde fue hallado el cuerpo de la joven madre de 19 años durante la madrugada del domingo, luego de 22 días de búsqueda.

Antropólogos forenses y arqueólogos del Servicio Médico Legal (SML) también trabajan este lunes en el sitio del suceso junto a funcionarios policiales, apoyados por máquinas retroexcavadoras.

"Un crimen que venía siendo planificado"

El fiscal Juan Pastén, jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente, señaló el domingo tras el hallazgo del cadáver de Krishna que el lugar donde se encontraba había sido "preparado para esos fines".

Lo anterior, ya que el sitio eriazo había sido cavado para dejar el cuerpo de la joven, que fue encontrado cubierto con rocas, lo que daría cuenta de la premeditación del asesinato.

"Esto no fue circunstancial ni un accidente. Esto fue un crimen que venía siendo planificado hacía algún tiempo por Juan Beltrán", principal sospechoso y primer detenido, "y su círculo más estrecho", agregó en dicha instancia el persecutor.