Se llevaron hasta una grúa horquilla: Roban más de $54 millones en especies desde dos empresas en Santiago

27 oct. 2025 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito robo afectó este lunes a dos empresas ubicadas en pleno centro de Santiago, en la Región Metropolitana, con un botín avaluado en cerca de $54 millones.

Según información de Carabineros, el atraco se produjo durante la madrugada en dos recintos contiguos, emplazados en la intersección de las calles Sargento Aldea y San Diego.

Hasta ese lugar llegó una banda de delincuentes que hizo un forado para ingresar a una empresa de venta de artículos de aseo y otra dedicada a la comercialización de elementos plásticos industriales.

Se llevaron hasta una grúa horquilla

Los ladrones se llevaron diversas especies, entre ellas paños de microfibra, guantes plásticos e incluso una grúa horquilla, todo avaluado en más de $54 millones.

La situación quedó al descubierto a eso de las 10:00 horas de este lunes, cuando trabajadores concurrieron a los locales y constataron que habían sido vulnerados.

Actualmente, personal de la 4° Comisaría de Carabineros de Santiago se encuentra realizando las primeras diligencias para dar con los responsables del robo.