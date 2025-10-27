Se llevaron hasta una grúa horquilla: Roban más de $54 millones en especies desde dos empresas en Santiago
Un insólito robo afectó este lunes a dos empresas ubicadas en pleno centro de Santiago, en la Región Metropolitana, con un botín avaluado en cerca de $54 millones.
Según información de Carabineros, el atraco se produjo durante la madrugada en dos recintos contiguos, emplazados en la intersección de las calles Sargento Aldea y San Diego.
Hasta ese lugar llegó una banda de delincuentes que hizo un forado para ingresar a una empresa de venta de artículos de aseo y otra dedicada a la comercialización de elementos plásticos industriales.
Se llevaron hasta una grúa horquilla
Los ladrones se llevaron diversas especies, entre ellas paños de microfibra, guantes plásticos e incluso una grúa horquilla, todo avaluado en más de $54 millones.
La situación quedó al descubierto a eso de las 10:00 horas de este lunes, cuando trabajadores concurrieron a los locales y constataron que habían sido vulnerados.
Actualmente, personal de la 4° Comisaría de Carabineros de Santiago se encuentra realizando las primeras diligencias para dar con los responsables del robo.
