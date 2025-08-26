Carabineros captura a peligrosos prófugos con amplio prontuario que estaban escondidos en Cartagena

26 ag. 2025 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la Segunda Comisaría de Cartagena detuvo a varios prófugos de la justicia que se mantenían ocultos en distintos sectores de la comuna de la región de Valparaíso. El procedimiento fue registrado por el programa policial “Atrapados! 133”, donde se reveló el extenso prontuario de los delincuentes capturados.

Entre los delitos más comunes de los detenidos se repiten el hurto, la receptación y el porte de arma blanca, aunque algunos de ellos cuentan con causas por delitos graves como abuso sexual y homicidio.

El prontuario de los detenidos

El primero en ser identificado fue Héctor Mauricio Sándoval Garrido, con un historial de 25 detenciones por delitos como lesiones, violación de morada, robo con intimidación, amenazas, riñas, microtráfico, porte de arma blanca y receptación. Pese a intentar escapar, fue alcanzado y detenido por Carabineros.

Otro caso corresponde a José Ernesto Golde Gutiérrez, quien permaneció prófugo durante 120 días en una vivienda de Cartagena. Registra 18 detenciones, principalmente por robo en lugar habitado, robo con intimidación, robo frustrado y receptación.

También fue capturado César Antonio Toledo Román, imputado por homicidio, acusado de disparar cinco veces contra un hombre tras una pelea en una feria. Su historial incluye 4 detenciones previas por robo con intimidación y receptación de vehículo motorizado.

“No sabía que tenía que presentarme”

Finalmente, personal policial detuvo a un sujeto condenado por abuso sexual contra una menor de 14 años, quien nunca se había presentado ante la justicia.

“¿Tú sabías que tenías una detención por orden vigente?”, le consultaron al momento de ser arrestado. El hombre respondió: “Sí sé”. Al ser preguntado por su ausencia, justificó: “No sabía que tenía que presentarme. Pensé que me habían notificado por correo”, agregando que no solía revisar sus mensajes.

Todo sobre Región de Valparaíso