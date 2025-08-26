Encontraron restos óseos enterrados: Detienen a 23 miembros de peligrosa banda criminal que operaba en Los Andes

26 ag. 2025 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público, logró desarticular una peligrosa organización criminal vinculada al tráfico de drogas que ejercía control en la villa Alto Aconcagua, en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

En el operativo, tras el allanamiento de 51 inmuebles usados para el abultamiento, centros de acopio y puntos de venta, 23 personas fueron detenidas, casi en su totalidad chilenos, por Infracción a la Ley de Drogas, Armas y Lavado de Activos.

Además, hallaron restos óseos humanos que corresponderían a uno de los integrantes de la banda y que fueron inhumados ilegalmente en uno de los inmuebles intervenidos. También fueron incautados 10 vehículos, 20 armas de fuego, cargadores, municiones, dinero en efectivo y más de 250 kilos de drogas.

Restos óseos aún no han sido identificados

"Se logró incautar más de 250 kilos de droga, entre marihuana y cocaína base. Además, se establece un laboratorio de abultamiento de droga", señaló el jefe (s) de Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Jenaco), el prefecto Christian Chávez, durante un punto de prensa.

"Dentro de eso también se incautan más de 20 armas de diferentes tipos: fusil, pistolas, revólver, escopetas. También, más de cuatro mil cartuchos de munición, vehículos y propiedades", indicó, agregando que "se detuvo a 23 personas, 21 de ellos chilenos y dos venezolanos en situación irregular".

Por su parte, el fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, se refirió a los restos óseos hallados: "No se puede establecer todavía ningún tipo de identificación. Efectivamente, a raíz de una investigación que llevábamos por presunta desgracia, llegamos a un domicilio que está vinculado a esta organización".

"Hay que dejar en claro, eso sí, que la persona desaparecida de esa presunta desgracia no tiene relación con esta organización criminal, quiero dejarlo suficientemente claro. Y no hay identificación todavía, así que no puedo hablar de nombres", añadió el persecutor.