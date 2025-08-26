Dueño de casa muere apuñalado tras discutir con arrendatario que tenía cultivo de marihuana indoor en su pieza

26 ag. 2025 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre quedó en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado, luego que se le acusara de asesinar al dueño de la propiedad en donde residía, en la comuna de Calbuco, región de Los Lagos. De acuerdo a Fiscalía, el crimen se habría originado tras una discusión por un cultivo de marihuana.

Víctima fue apuñalada y dejada en la ducha del inmueble

Según los antecedentes revelados en la audiencia de formalización, el dueño de la casa, José Cachi, fue encontrado con una decena de puñaladas en el cuello y cabeza al interior de la ducha de ese inmueble, ubicado en el pasaje 3 del sector Canal Quihua.

Fiscalía asegura que el crimen fue cometido por Carlos Valenzuela, un hombre de 57 años que arrendaba una pieza en el domicilio, y con quien la víctima desde hace un tiempo mantenía una discusión tras detectar un alza en su cuenta de luz, relacionada aparentemente por un cultivo de marihuana en modalidad indoor.

La mala convivencia entre ambos escaló a tal nivel que el dueño de casa terminó echando al arrendador. Sin embargo, no dejó la vivienda y el pasado viernes el dueño habría sentido un fuerte olor a cannabis, lo que culminó en un nuevo enfrentamiento.

Imputado quedó en prisión preventiva

El fiscal Marcelo Maldonado declaró ante el Tribunal de Letras y Garantía de Calbuco que algunos elementos que darían cuenta de la participación del imputado en el crimen son "la sangre encontrada en los pantalones del imputado; ser la persona que estaba viviendo al interior de esta vivienda; y haber sido quien llamó a personal de Carabineros", indicó, según lo consignado por Radio Bío Bío.

Por su parte, la defensora penal pública Leslie Díaz se opuso a la formalización como un homicidio calificado, asegurando que, de acuerdo a su representado, la discusión que desencadenó en el crimen se inició luego que él llegara a la casa y encontrara a la víctima revisando sus pertenencias.

La abogada alegó también una eventual enajenación mental, considerando que la persona en 2009 sufrió una lesión cerebral, lo que provocaría pérdidas de su estado de conciencia. Sin embargo, esto no fue acogido por el tribunal, que terminó decretando prisión preventiva por un periodo de 8 meses.