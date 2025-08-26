Acusan a hombre de matar con un bate a tres perros en Talca: Agresor sigue inubicable y la municipalidad presenta querella

26 ag. 2025 - 13:31 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia por un brutal caso de maltrato animal ha conmocionado a la ciudad de Talca, en la región del Maule, luego que vecinos aseguraran que un hombre asesinó a golpes con un bate a por lo menos tres perros, para luego abandonar sus cuerpos en la vía pública.

De acuerdo a los antecedentes que se manejan sobre el caso, este habría ocurrido hace varios días en una sede vecinal abandonada y vandalizada, ubicada en la Población San Luis de Talca. El presunto responsable todavía no ha sido ubicado.

Municipalidad de Talca presentó una querella

Según una declaración que entregó Carabineros al medio local TVMaulinos el pasado 21 de agosto, una mujer se acercó a una unidad policial para denunciar el hecho, asegurando que el día anterior había visto en redes sociales un video que mostraba a un desconocido agrediendo a tres perros.

Por su parte, el comisario Julio Melgarejo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Talca, indicó esa misma jornada al citado medio: "Tomamos conocimiento a través de redes sociales que andaba circulando un video que daba cuenta del maltrato animal de a lo menos tres canes".

"De esta forma, nuestra brigada de propia iniciativa dio cuenta de estos hechos al Ministerio Público, obteniendo por parte de ellos las instrucciones para hacer las primeras diligencias relativas a este delito", agregó el detective.

A raíz de estos antecedentes, la Municipalidad de Talca informó el lunes la presentación de una querella en el Juzgado de Garantía de Talca contra la persona identificada en los videos como presunto autor de la violencia ejercida contra los perros, según consignó el Diario de Talca.