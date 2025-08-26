Se asustó durante un intento de robo y escapó: Mujer ofrece recompensa para recuperar a su querida cacatúa en Valparaíso

26 ag. 2025 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

Jessenia Araya, joven residente de Valparaíso, vive días de angustia tras la desaparición de “Sky”, su pequeña cacatúa ninfa de cinco meses que se extravió el pasado 10 de agosto en medio de un intento de robo. Para dar con su paradero, la mujer ofrece una recompensa de $200 mil a quien la encuentre o entregue información que permita recuperarla.

Según informó La Estrella de Valparaíso, el ave se perdió en un inmueble ubicado en el paradero 11, en el límite entre Rodelillo y cerro Polanco.

Sky se escapó tras asustarse en medio de un robo

Jessenia relató que hace tres años adoptó a los papás de Sky, sin saber al principio que eran macho y hembra. "Ellos estaban muy mal, eran súper agresivos, atacaban y no sabían volar", recordó. Sin embargo, el pasado 3 de marzo nació Sky, convirtiéndose en la adoración de su dueña.

"Por lo que me cuentan mis vecinos, ya que yo no estaba en mi casa en ese momento, es que intentaron ingresar a la casa para robar y con el ruido, el forcejeo, se escapó. Sus papás estaban ahí, en la terraza, donde los dejo siempre, súper escondidos, pero Sky no estaba en ningún lado”, relató.

Jessenia explicó que las ninfas son aves “súper inteligentes, agradables, con mucha personalidad, se dan mucho con todas las personas, medios torpes en ese sentido, porque piensan que todos son sus amigos”.

En el caso de Sky, precisó que aún se encuentra en pleno crecimiento: “Ella está todavía aprendiendo, incluso a comer, por lo mismo yo creo que se asustó tanto con el ruido”.

Confía en encontrar a su querida ave

La joven reconoció que el proceso de búsqueda no ha sido fácil, ya que ha recibido llamados de personas que intentan estafarla con falsos testimonios sobre el paradero del ave. A pesar de ello, mantiene la esperanza de reencontrarse con Sky e incluso compartió un consejo para quienes quieran colaborar: “Cualquier pocillo y poner miguitas de pan y un pocillo al lado de agüita. Ella se va a quedar ahí”, recomendó.