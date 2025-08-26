Delincuentes mataron a un padre de 4 hijos en San Antonio: "Fue un asalto para robarle 10 mil pesos"

26 ag. 2025 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Hugo Andrés López Valdivia, de 44 años y padre de cuatro hijos, perdió la vida tras recibir un impacto de bala luego de un asalto en el cerro El Carmen, en San Antonio, región de Valparaíso. Dos jóvenes lo abordaron, le sustrajeron una suma cercana a los 10 mil pesos y posteriormente escaparon a pie.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas del domingo 24 de agosto y fue relatado por la pareja de la víctima, quien pidió mantener su identidad en reserva. Ella entregó detalles de la fatídica jornada en la que López resultó herido de muerte.

Recibió dos impactos de bala en la cabeza

De acuerdo con lo informado por El Líder de San Antonio, la mujer aseguró que tras el asalto “ellos (delincuentes) corrieron por la cancha que está ahí (calle Arturo Prat). Nosotros los seguimos y cuando estábamos por el pasaje donde se escondieron, gritamos a las casas preguntando por los asaltantes (si los vieron)”.

“Había allí una señora que dijo no haber visto nada, entonces nos íbamos del lugar con Hugo, cuando ya a casi una cuadra de distancia aparece otro hombre”, agregó, refiriéndose a quien disparó contra López.

Tras el ataque, la víctima cayó en la vía pública con lesiones graves en la cabeza. Su pareja corrió hasta su casa en busca de ayuda, pero nada pudo hacerse para salvarle la vida.

Un familiar también se refirió al crimen, señalando que se trató de un hecho fortuito: “Fue un asalto para robarle 10.000 pesos. Ahora los delincuentes no quedan conformes con lo que llevan, sino que también le quitan la vida a sus víctimas”.

"Acá dejaron a cuatro hijos sin su papito", agregó.

No hay detenidos por el crimen

Por su parte, el comisario Luis Quiroz, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), confirmó que la víctima recibió dos impactos balísticos en la cabeza. Además, informó que “actualmente se siguen realizando diligencias a fin de establecer las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos, para mantener informado al Ministerio Público”.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el homicidio de Hugo Andrés López Valdivia.

