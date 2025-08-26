Candidatos a diputado por el Distrito 6: lista completa, comunas y cómo se vota

26 ag. 2025 - 06:45 hrs.

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 6 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 6 Nombre Pacto Partido Francisca Bello Campos Unidad por Chile Frente Amplio Gaspar Rivas Sánchez Unidad por Chile Independiente Chiara Barchiesi Chávez Cambio por Chile Republicano Nelson Esteban Venegas Salazar Unidad por Chile PS Juan Ignacio Latorre Riveros Unidad por Chile Frente Amplio Octavio González Ojeda Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Roberto Videla Pavez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Manuel Millones Chirino Cambio por Chile Republicano Rodolfo Alfredo Ponce Vargas Cambio por Chile Social Cristiano Amal Salem Solís Chile grande y unido Independiente Carolina Julio Latorre Chile grande y unido Independiente Catalina Otero Pérez Chile grande y unido Independiente Danilo Quiroz Crovetto Chile grande y unido Independiente Javier Crasemann Alfonso Chile grande y unido Independiente Jordan Guajardo Vicencio Chile grande y unido Independiente Luis Foncea Calderón Unidad por Chile Independiente Mauricio Viñambres Adasme Unidad por Chile Independiente Sabas Iván Chahuán Sarras Unidad por Chile Independiente Claudia Canales Lemus Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Claudia Jofré Vidal Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Francisca Valentina Salama Pimentel Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Javiera Italia Toledo Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Luis Néstor Patricio Hurtado Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Pamela Andrea González Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Yanixsa María Aguilera Catalán Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Sofía Alejandra González Cortés Unidad por Chile PC Cristian Mella Andaur Unidad por Chile DC Jorge Eduardo Villarroel Pérez Cambio por Chile Nacional Libertario José Miguel Vallejo Knockaert Cambio por Chile Nacional Libertario María Soledad Calvo Herrera Cambio por Chile Nacional Libertario Verónica Ivonne Becerra Vergara Cambio por Chile Nacional Libertario Benjamín Lorca Inzunza Cambio por Chile Republicano Marlene Laura González Ahumada Cambio por Chile Social Cristiano Blanca Esther Currieco Soto PDG PDG Bonnie Jhoan Silva Villarroel PDG PDG Camila Francesca Doñas Vargas PDG PDG Gonzalo Marcelo Soto Pizarro PDG PDG Javier Ignacio Olivares Avendaño PDG PDG Jorge Barur Cristi Ramírez PDG PDG Marcia Ximena Marchant Farías PDG PDG Maykol Antonio Castillo Fernández PDG PDG Ruby Angélica Villalobos Aracena PDG PDG Luis Pardo Sainz Chile grande y unido RN Percy Marín Vera Chile grande y unido RN Viviana Nuñez Carrasco Chile grande y unido UDI

Cupos del distrito: 8

¿Cuándo son las elecciones?

Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).

En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.

Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.

El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito N°6

Región: Valparaíso (interior)

Valparaíso (interior) Comunas: Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Zapallar.

Paso a paso para votar

Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.

Lleva tu cédula o pasaporte vigente.

Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.

Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.

Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.

Porque el método D'Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.

En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

