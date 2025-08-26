Candidatos a diputado por el Distrito 6: lista completa, comunas y cómo se vota
- Por Meganoticias
El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.
En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 6 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.
Candidatos a diputados en distrito 6
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Francisca Bello Campos
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Gaspar Rivas Sánchez
|Unidad por Chile
|Independiente
|Chiara Barchiesi Chávez
|Cambio por Chile
|Republicano
|Nelson Esteban Venegas Salazar
|Unidad por Chile
|PS
|Juan Ignacio Latorre Riveros
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Octavio González Ojeda
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Roberto Videla Pavez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Manuel Millones Chirino
|Cambio por Chile
|Republicano
|Rodolfo Alfredo Ponce Vargas
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Amal Salem Solís
|Chile grande y unido
|Independiente
|Carolina Julio Latorre
|Chile grande y unido
|Independiente
|Catalina Otero Pérez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Danilo Quiroz Crovetto
|Chile grande y unido
|Independiente
|Javier Crasemann Alfonso
|Chile grande y unido
|Independiente
|Jordan Guajardo Vicencio
|Chile grande y unido
|Independiente
|Luis Foncea Calderón
|Unidad por Chile
|Independiente
|Mauricio Viñambres Adasme
|Unidad por Chile
|Independiente
|Sabas Iván Chahuán Sarras
|Unidad por Chile
|Independiente
|Claudia Canales Lemus
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Claudia Jofré Vidal
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Francisca Valentina Salama Pimentel
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Javiera Italia Toledo Muñoz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Luis Néstor Patricio Hurtado Muñoz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Pamela Andrea González Muñoz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Yanixsa María Aguilera Catalán
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Sofía Alejandra González Cortés
|Unidad por Chile
|PC
|Cristian Mella Andaur
|Unidad por Chile
|DC
|Jorge Eduardo Villarroel Pérez
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|José Miguel Vallejo Knockaert
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|María Soledad Calvo Herrera
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Verónica Ivonne Becerra Vergara
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Benjamín Lorca Inzunza
|Cambio por Chile
|Republicano
|Marlene Laura González Ahumada
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Blanca Esther Currieco Soto
|PDG
|PDG
|Bonnie Jhoan Silva Villarroel
|PDG
|PDG
|Camila Francesca Doñas Vargas
|PDG
|PDG
|Gonzalo Marcelo Soto Pizarro
|PDG
|PDG
|Javier Ignacio Olivares Avendaño
|PDG
|PDG
|Jorge Barur Cristi Ramírez
|PDG
|PDG
|Marcia Ximena Marchant Farías
|PDG
|PDG
|Maykol Antonio Castillo Fernández
|PDG
|PDG
|Ruby Angélica Villalobos Aracena
|PDG
|PDG
|Luis Pardo Sainz
|Chile grande y unido
|RN
|Percy Marín Vera
|Chile grande y unido
|RN
|Viviana Nuñez Carrasco
|Chile grande y unido
|UDI
Cupos del distrito: 8
¿Cuándo son las elecciones?
- Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
- En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.
¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)
- Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
- Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
- El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.
Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.
Comunas del Distrito N°6
- Región: Valparaíso (interior)
- Comunas: Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Zapallar.
Paso a paso para votar
- Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
- Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
- Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
- Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
- Firma y huella en el padrón de mesa.
Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.
- ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
- ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.