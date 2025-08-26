Logo Mega

Candidatos a diputado por el Distrito 6: lista completa, comunas y cómo se vota

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 6 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 6

Nombre Pacto Partido
Francisca Bello Campos Unidad por Chile Frente Amplio
Gaspar Rivas Sánchez Unidad por Chile Independiente
Chiara Barchiesi Chávez Cambio por Chile Republicano
Nelson Esteban Venegas Salazar Unidad por Chile PS
Juan Ignacio Latorre Riveros Unidad por Chile Frente Amplio
Octavio González Ojeda Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Roberto Videla Pavez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Manuel Millones Chirino Cambio por Chile Republicano
Rodolfo Alfredo Ponce Vargas Cambio por Chile Social Cristiano
Amal Salem Solís Chile grande y unido Independiente
Carolina Julio Latorre Chile grande y unido Independiente
Catalina Otero Pérez Chile grande y unido Independiente
Danilo Quiroz Crovetto Chile grande y unido Independiente
Javier Crasemann Alfonso Chile grande y unido Independiente
Jordan Guajardo Vicencio Chile grande y unido Independiente
Luis Foncea Calderón Unidad por Chile Independiente
Mauricio Viñambres Adasme Unidad por Chile Independiente
Sabas Iván Chahuán Sarras Unidad por Chile Independiente
Claudia Canales Lemus Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudia Jofré Vidal Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Francisca Valentina Salama Pimentel Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Javiera Italia Toledo Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Luis Néstor Patricio Hurtado Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Pamela Andrea González Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Yanixsa María Aguilera Catalán Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Sofía Alejandra González Cortés Unidad por Chile PC
Cristian Mella Andaur Unidad por Chile DC
Jorge Eduardo Villarroel Pérez Cambio por Chile Nacional Libertario
José Miguel Vallejo Knockaert Cambio por Chile Nacional Libertario
María Soledad Calvo Herrera Cambio por Chile Nacional Libertario
Verónica Ivonne Becerra Vergara Cambio por Chile Nacional Libertario
Benjamín Lorca Inzunza Cambio por Chile Republicano
Marlene Laura González Ahumada Cambio por Chile Social Cristiano
Blanca Esther Currieco Soto PDG PDG
Bonnie Jhoan Silva Villarroel PDG PDG
Camila Francesca Doñas Vargas PDG PDG
Gonzalo Marcelo Soto Pizarro PDG PDG
Javier Ignacio Olivares Avendaño PDG PDG
Jorge Barur Cristi Ramírez PDG PDG
Marcia Ximena Marchant Farías PDG PDG
Maykol Antonio Castillo Fernández PDG PDG
Ruby Angélica Villalobos Aracena PDG PDG
Luis Pardo Sainz Chile grande y unido RN
Percy Marín Vera Chile grande y unido RN
Viviana Nuñez Carrasco Chile grande y unido UDI

Cupos del distrito: 8

¿Cuándo son las elecciones?

  • Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
  • En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

  • Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
  • Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
  • El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito N°6

  • Región: Valparaíso (interior)
  • Comunas: Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Zapallar.

Paso a paso para votar

  • Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
  • Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
  • Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
  • Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
  • Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Preguntas frecuentes

  • ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores. 
  • ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
  • ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

