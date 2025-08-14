"Una injusticia tan grande": El testimonio de la mujer de 100 años que debe pagar contribuciones a pesar de su baja pensión

14 ag. 2025 - 12:37 hrs.

¿Qué Pasó?

Marina Latorre, escritora, viuda y con 100 años de vida, enfrenta serias dificultades económicas debido al pago de contribuciones. Pese a cumplir la mayoría de los requisitos para estar exenta, su vivienda —ubicada en el casco histórico de Santiago, en la Región Metropolitana— supera el avalúo fiscal máximo que establece la ley para obtener la rebaja.

La adulta mayor asegura que no puede seguir pagando estos montos, ya que sobrevive únicamente con los $224.000 mensuales de su Pensión Garantizada Universal (PGU) y no cuenta con una red de apoyo familiar.

"Un país no puede vivir con estas injusticias"

En conversación con Mucho Gusto, Latorre calificó la situación como “una injusticia” que no solo la afecta a ella, sino también a muchos adultos mayores en condiciones similares, quienes arriesgan incluso el embargo de sus bienes al no poder cumplir con el pago.

"Esta injusticia tan, tan grande… yo no entiendo. No solo me afecta a mí, hay muchas personas que están en la misma o en peores condiciones. Yo creo que un país no puede vivir con estas injusticias", declaró.

La escritora apuntó al Tribunal Constitucional (TC), al que responsabiliza de impedir que se le exima del pago. Según contó, esta resolución llegó “a modo de regalo de cumpleaños” (llegó al centenario el 14 de agosto), pese a que su objetivo es que la propiedad quede destinada a una fundación: “La intención de esta casa es que estamos creando una fundación para dejarla para la humanidad, para Chile”.

La esperanza de Marina

Latorre reveló que el monto de sus contribuciones aumentó drásticamente, pasando de $80 mil a $500 mil mensuales, cifra que considera imposible de pagar. Además, dijo no encontrar motivos que justifiquen que no pueda acceder a la exención.

"Yo no tengo ningún motivo para esta situación tan injusta, tan rara. Se piensa que haciendo mucho ruido tiene que anularse", concluyó con esperanza.