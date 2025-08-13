Cumplirá 100 años de edad y fue al TC para no pagar más contribuciones por su casa en Santiago: Su solicitud fue rechazada

13 ag. 2025 - 16:23 hrs.

Las contribuciones se han convertido en un polémico tema de la contingencia nacional, al punto de que el Gobierno presentó un proyecto de ley para ayudar a los adultos mayores económicamente vulnerables mediante una rebaja en las también denominadas "impuesto territorial" de sus viviendas.

La medida propone modificar la Ley 20.732, la que actualmente establece descuentos del 100% o del 50% en las cuotas semestrales de las contribuciones de un año, dependiendo de cuáles sean los ingresos anuales del contribuyente.

Mientras la tramitación se desarrolla en el Congreso Nacional, una adulta mayor propietaria de un inmueble en Santiago recibió un duro portazo del Tribunal Constitucional (TC), justo en la previa de su cumpleaños número 100.

Tras acusar al Servicio de Impuestos Internos (SII) de actuar arbitraria y/o ilegalmente en su contra por negarle la rebaja del 100%, llevó el caso al TC para conseguir un fallo a su favor. Sin embargo, sus argumentos fueron desestimados.

Mujer quería el descuento del 100% en las contribuciones, pero...

La protagonista del conflicto es Marina Latorre Uribe, conocida escritora y periodista chilena que el 14 de agosto llegará al centenario. La disputa surgió en julio del año pasado, cuando le pidió al SII dejar sin efecto los cobros (los que totalizaban $2,9 millones) y declararla como beneficiaria de la Ley 20.732.

El Servicio optó por rechazar su petición en septiembre. Si bien reunía casi todos los requisitos, había uno que le impedía acogerse al descuento: la última actualización del avalúo fiscal de su vivienda fue de $297.200.621, muy por encima del tope legal de los $215.857.004 para obtener la rebaja.

Marina Latorre Uribe, la escritora de 100 años que deberá seguir pagando contribuciones (Instagram)

Por la negativa, a fines de 2024 presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago y los antecedentes fueron trasladados al Tribunal Constitucional. En el reclamo, su abogado, Yuri Santander, detalló su crítica situación.

"Su último pago de contribuciones realizado fue el 30 de septiembre de 2022, de manera parcializada, viéndose imposibilitada económicamente de pagar el total de la cuota, dada la necesidad de priorizar en aspectos vitales para la subsistencia", relató.

Agregó que la adulta mayor "fue diagnosticada con artrosis de cadera con limitación funcional severa, condición que no le permite movilizarse y requiere de ayuda para caminar".

Tribunal Constitucional descartó sus argumentos

El veredicto del TC se hizo público el pasado lunes 4 de agosto. A través de un documento de 29 páginas, respaldó la existencia de un tope legal en el avalúo fiscal, porque sirve para destinar la rebaja en las contribuciones a aquellos adultos mayores en situación de mayor vulnerabilidad económica, "resguardando a la vez el equilibrio en la recaudación del impuesto territorial".

El requisito en cuestión "atiende al principio de capacidad contributiva y no lo contraviene", como alegó la adulta mayor, añadió en su sentencia.

A modo de síntesis, el Tribunal estimó que "no se configura una infracción a los principios de igualdad ante la ley ni al de igual repartición de los tributos (...) en la medida que (la Ley) ha recurrido a un criterio de diferenciación que no obedece a distinciones arbitrarias, sino a razones legítimas, objetivas y razonables".

Con este fallo, Marina Latorre Uribe seguirá sujeta al pago de las contribuciones, cuyas cuotas se saldan cuatro veces al año: abril, junio, septiembre y noviembre.

