Se vende la "casa de los espíritus" de Providencia: Fue usada para contactarse con muertos y otros sucesos paranormales

12 ag. 2025 - 16:53 hrs.

"La Casa de los Espíritus" no solo es el título de la exitosa obra literaria de la escritora chilena Isabel Allende. También está vinculado a una enorme propiedad ubicada en la comuna de Providencia, bautizada así por su historial paranormal.

Resulta que en sus rincones se practicó el espiritismo, la creencia de que los vivos podían comunicarse con los muertos. Una de sus propietarias, Inés Echeverría, conoció la doctrina mediante otras mujeres en el siglo XX, principalmente con las hermanas Carmen y Ximena Morla Lynch, famosas médiums chilenas.

Actualmente, por sus pasillos no corren las almas de quienes partieron, sino los empleados de una empresa arquitectónica que la utilizan como sucursal, a la espera de los nuevos dueños, pues la casona está en venta.

¿Cómo es la "casa de los espíritus" de Providencia?

Situado en una zona residencial de la comuna, el Palacio Echeverría tiene tres pisos en los que se distribuyen 14 habitaciones privadas y seis baños. Su entrada es un largo pasillo y cuenta con recepción, salas de reuniones, cocina, oficinas, mansardas, subterráneo, bodega y estacionamientos.

"Casa ideal para oficinas, centro de estudios, notarias, embajadas, etcétera, ya que es una propiedad con excelente ubicación y gran potencial (...) con amplios espacios que pueden adaptarse a diversas necesidades", describe la corredora a cargo del proceso.

Otras de las características son su cercanía con establecimientos comerciales, estaciones de Metro y buses del transporte público, restaurantes y bares, entre otros. Por todas estas consideraciones, la venta está cifrada en 37.000 Unidades de Fomento, equivalente a $1.449.193.800.

Así es la "casa de los espíritus", la casona que se vende en Providencia (Propiedades.cl)

Las sesiones de Echeverría con las Morla en la "casa de los espíritus"

Bajo el pseudónimo de Iris, Inés Echeverría fue una escritora aristócrata que abogó por el reconocimiento de las mujeres en distintas materias. Fue así que conoció a las Morla, a quienes invitó a la histórica casona de Providencia.

Según Memoria Chilena, Iris nunca utilizó los nombres de Carmen y Ximena para relatar las experiencias espiritistas en sus memorias, pero otros escritores vincularon las vivencias con las hermanas: "Asociaron a ellas los personajes que tenían la capacidad de mover objetos sin tocarlos y contactarse con seres invisibles", señala la plataforma.

Además del título de su libro, la "casa de los espíritus" está fuertemente ligada a Isabel Allende. Ximena Morla era amiga de Chabela Barros, la abuela de la escritora y dueña de un impresionante don.

"No heredé los poderes psíquicos de mi abuela, pero ella me abrió la mente a los misterios del mundo (...) ella no creía en brujas, pero no me extrañaría que alguna vez intentara volar en escoba, porque pasó su existencia practicando fenómenos paranormales y tratando de comunicarse con el más allá", describió la autora en su autobiografía "Mi País Inventado".

