¿Estás buscando arriendo? Conoce cuáles son las comunas más caras y las más baratas para alquilar a lo largo del país

11 ag. 2025 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Desde hace años que el mercado inmobiliario en Chile se ha transformado en todo un tema, principalmente por el encarecimiento de las viviendas y de los arriendos de las mismas. Ahora, un reciente estudio, determinó cuáles son las comunas más caras y las más accesibles para arrendar a lo largo del país.

El estudio llevado adelante por Yapo.cl no mostró sorpresas respecto a los municipios donde arrendar es más caro. En ese sentido, el trabajo ubicó a Las Condes como la comuna más cara para arrendar en la Región Metropolitana, con un valor de $13.085 por metro cuadrado.

En contraste, las comunas de Talca y Rancagua se perfilan como las alternativas más accesibles a nivel nacional, con valores de $7.571 y $8.108 por metro cuadrado respectivamente.

Mientras que el 56% de la demanda de arriendos se concentra en departamentos, el 44% prefiere casas. En cuanto a la distribución por número de habitaciones, los departamentos de 1 dormitorio (38%) y 2 dormitorios (33%) son los más buscados, mientras que en las casas predomina la preferencia por unidades de 2 dormitorios (43%) y 3 dormitorios (33%).



Respecto a las comunas más solicitadas de la Región Metropolitana, Santiago Centro lidera el ranking de comunas con más demandadas para arriendo de departamentos, seguido por Ñuñoa y Las Condes. En el segmento de casas, La Florida encabeza las preferencias, por delante de Santiago Centro y Maipú.



"La demanda de arriendos muestra una clara concentración en departamentos de 1 y 2 dormitorios, lo que refleja las nuevas configuraciones familiares y la búsqueda de espacios más eficientes y bien ubicados", señala el informe.

¿Cuáles son las comunas más caras y más baratas para arrendar en Chile?

A continuación aparecerán las comunas y entre paréntesis el valor por metro cuadrado:

Región Metropolitana (comunas más caras)

Las Condes ($13.085)

Providencia ($11.943)

Vitacura ($11.854)

Lo Barnechea ($11.719)

Ñuñoa ($11.104)

Región Metropolitana (comunas más accesibles)

La Pintana ($6.996)

Cerro Navia ($7.025)

Pedro Aguirre Cerda ($7.377)

Puente Alto ($7.426)

Lo Prado ($7.445)

Regiones (comunas más costosas)

Punta Arenas ($11.523)

Valdivia ($11.484)

Antofagasta ($11.260)

Puerto Varas ($10.899)

Concepción ($10.548)

Regiones (comunas más accesibles)

Talca ($7.571)

Rancagua ($8.108)

Valparaíso ($8.343)

Chillán ($8.381)

La Serena ($8.460)

Los factores que explican estos valores

"Nuestro análisis revela cinco factores determinantes que explican las significativas diferencias de precios en el mercado de arriendos nacional. En primer lugar, la actividad económica local ejerce una influencia decisiva, como vemos en Antofagasta con la minería, donde los arriendos alcanzan valores hasta 35% superiores al promedio nacional", explica el gerente comercial de Real Estate de Yapo.cl, Javier Pacheco.



Otro factor que destaca el ejecutivo es el atractivo turístico. Destinos como Puerto Varas y Valdivia no solo atraen visitantes, sino que han consolidado un mercado de segundas viviendas que presiona constantemente los precios al alza.



El especialista destaca también la calidad de vida como tercer factor: "Las comunas del sector oriente de Santiago —Las Condes, Providencia y Vitacura— mantienen los valores más altos precisamente porque ofrecen una combinación óptima de servicios, áreas verdes, seguridad y prestigio social que muchos arrendatarios están dispuestos a pagar".



Por otro lado, el fácil acceso al metro y principales arterias viales explica por qué Santiago Centro, pese a no estar entre las comunas más exclusivas, mantiene valores de arriendo superiores a comunas periféricas.



Asimismo, la educación también influye en este ranking, ya que las ciudades universitarias como Valdivia y Concepción muestran una demanda constante impulsada por estudiantes y académicos, lo que explica por qué sus valores pueden incluso superar a comunas tradicionales de la capital, pese a estar en regiones.



"Este análisis evidencia que el mercado inmobiliario chileno presenta dinámicas particulares según cada zona, con regiones que han incrementado significativamente su valor debido a factores económicos específicos, mientras que la Región Metropolitana mantiene una marcada segmentación socioeconómica reflejada en los valores de arriendo", concluye Pacheco.

