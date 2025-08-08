Subsidio DS19: ¿Cuál es el monto máximo puede costar la vivienda?

08 ag. 2025 - 11:30 hrs.

El subsidio DS19 es una de las diversas ayudas con las que cuenta el Estado para ayudar a personas a adquirir su primera vivienda, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos y se tenga la capacidad de poder complementar la entrega del aporte estatal.

Las familias que tienen un subsidio para comprar una vivienda lo pueden aplicar en estos proyectos habitacionales, en la medida que existan viviendas por el valor correspondiente a su beneficio.

¿Cuánto puede costar la vivienda con el Subsidio DS19?

En el caso de que no exista deuda hipotecaria, se puede acceder a una vivienda de hasta 1.100 UF. Si el inmueble en cuestión está ubicado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, Provincia de Chiloé y las comunas de Palena, Isla de Pascua y Juan Fernández el valor máximo puede llegar hasta las 1.200 UF

Eso sí, si no existen viviendas de 1.100 UF, excepcionalmente, se puede optar a una vivienda de 1.400 UF.

¿Cómo buscar propiedades con Subsidio DS19?

Una plataforma de BancoEstado dispone de un buscador de proyectos habitacionales acogidos al Subsidio DS19.

En el sitio web (clic aquí para acceder), el usuario puede buscar propiedades según región, comuna, tipo de propiedad (departamento o casa, entre otros), valores y características, por mencionar algunos filtros.

Al seleccionar alguna alternativa de interés, la persona accederá a la descripción de la propiedad, los servicios que hay a su alrededor y las facilidades que hay para comprarla.

