"Ha bajado 10 kilos": Abogado de influencer que aterrizó sin permiso en la Antártida califica su detención como "injusta"

11 ag. 2025 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

Ethan Guo, el piloto e influencer estadounidense que hace poco más de un mes aterrizó en el territorio de la Antártica chilena sin el permiso de los organismos aeronáuticos del país, podrá optar a una salida alternativa bajo las condiciones de donar 30.000 dólares (29.047.650 pesos chilenos) a Fundación Nuestros Hijos.

Tras conocerse la decisión del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el abogado del joven, Jaime Barrientos, dio detalles de cómo su representado ha vivido este proceso, calificando su detención como "injusta".

¿Qué dijo el abogado del influencer detenido por aterrizar sin permiso en la Antártida?

En conversación con Radio Bío Bío, Barrientos calificó como "inesperada y bastante injusta" la prolongada estadía de Ethan Guo en la Antártida. Cabe recordar que el piloto lleva más de un mes alojado en la base Frei, luego de quedar con arraigo nacional y no contar con los medios para viajar a Punta Arenas.

"Nuestro representado despegó desde Punta Arenas con expresa autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con un plan de vuelo debidamente aprobado y tramitado, con documentos accesorios como el manifiesto de embarque, tasas aéreas pagadas por la salida del país", sostuvo.

Además, afirmó que cuando se produjo la "emergencia de seguridad", Guo "se comunicó con las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes por escrito lo autorizaron a irse a Antártica".

Asimismo, aseguró que es público que se le "autorizó en al menos tres oportunidades a aterrizar en dicho aeródromo (Teniente Marsh)".

"Ha bajado 10 kilos"

En ese sentido, Barrientos manifestó que "no hay ningún fundamento para haberle imputado los ilícitos que se le atribuyeron".

"En definitiva, hoy día ha quedado cerrado a lo menos esta parte del proceso. Cerramos este capítulo, muy triste, por cierto, para nuestro representado", agregó.

El abogado dijo que el influencer "lo ha pasado mal" y que "ha bajado 10 kilos de peso". "Tiene mucho estrés por la situación a la que se enfrentó", señaló, añadiendo que "fue objeto de una detención bastante dura".

"Le sacaron su ropa al momento posterior de la detención... Un joven de menos de 20 años que no entendía bien el idioma en que le estaban hablando. Lo paso realmente mal", indicó.