El millonario monto que deberá pagar influencer estadounidense que aterrizó sin permiso en la Antártica

11 ag. 2025 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Ethan Guo, el piloto e influencer estadounidense que hace poco más de un mes aterrizó en el territorio de la Antártica chilena sin el permiso de los organismos aeronáuticos del país, podrá optar a una salida judicial alternativa.

El joven fue acusado por el Ministerio Público por los delitos consumados de aterrizar sin autorización en el aeropuerto o aeródromo, además de proporcionar información falsa al control de tierra.

La millonaria salida alternativa que deberá pagar Ethan Guo

Desde entonces, el joven de 19 años permaneció alojado en la base Frei de la Antártica, luego de quedar con la medida cautelar de arraigo nacional y no tener los medios para viajar a Punta Arenas.

No obstante, durante la jornada de este lunes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra del influencer.

El juez Franco Reyes aprobó su salida alternativa bajo las condiciones de donar 30.000 dólares a Fundación Nuestros Hijos, en un plazo no mayor a 30 días, lo cual en pesos chilenos es, aproximadamente, 30 millones de pesos ($29.047.650).

Además, la salida alternativa también contempla la prohibición de ingresar a territorio nacional por el término de tres años.