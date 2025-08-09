"No nos van a intimidar": Detienen a sujeto por amenazas de muerte contra el alcalde de San Bernardo

09 ag. 2025 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido como el presunto autor de las amenazas de muerte que denunció el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS).

Tras revisar las cámaras de seguridad cercanas al municipio, se logró la detención de un sujeto que fue trasladado a un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), donde fue interrogado por los funcionarios policiales.

El alcalde de San Bernardo denunció el pasado jueves que recibió una carta con amenazas de muerte. El escrito fue dejado en el frontis de la Municipalidad.

En la carta publicada por el mismo líder comunal, se lee: "Te vamos a matar y a tu familia también. Saca a los traficantes de las poblaciones y no a los que trabajan".

"No nos van a intimidar"

Sobre las motivaciones, desde la PDI explicaron a Meganoticias que el detenido sostuvo que "su familia ejerce el comercio ambulante (...) y que a raíz de que se está retirando todo el comercio ambulante del sector céntrico de la comuna, él toma la decisión de escribir este documento amenazando al alcalde y a su familia".

Tras la detención del sujeto, el alcalde White agradeció el trabajo policial y afirmó que ante hechos como estos "no nos van a intimidar".

"Generar el daño que ha tratado de crear este delincuente cobarde, no es impune (...) Por eso, la importancia de reforzar el denunciar y colaborativamente, juntarnos y enfrentar a los delincuentes creo que es el mensaje más importante del día de hoy", agregó.

