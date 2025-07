Vallejo por denuncia de Matthei sobre campaña de desinformación: "Hoy se dan cuenta de que es un problema serio"

28 jul. 2025 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó a la denuncia que prepara Evelyn Matthei contra el Partido Republicano y José Antonio Kast, a quienes responsabiliza por una campaña de desinformación. La abanderada de Chile Vamos buscará sanciones legales para quienes resulten responsables.

Cabe recordar que el pasado 17 de julio, la candidata presidencial denunció la existencia de una campaña "asquerosa" en su contra, afirmnando que "grupos vinculados al Partido Republicano estarían manipulando videos míos para instalar la idea de que tengo alzheimer".

"En la política no todo vale"

Sobre este tema, la secretaria de Estado señaló que el llamado del Gobierno siempre ha sido a la responsabilidad, "sobre todo en contextos electorales, de no propagar desinformación, fake news o campañas de utilización de la imagen del candidato través de la inteligencia artificial que busquen manipular la percepción o imagen del adversario".

"En política no todo vale y no es ético ni corresponde en una democracia que se use la desinformación y el engaño o la mentira como estrategia electoral. Y, por lo tanto, aquí hay responsabilidades de todos: de las candidaturas, por cierto, y de sus seguidores, de sus partidos y también de la ciudadanía. A saber chequear la información, a no difundir información falsa que se crea con el ánimo de engañar", agregó la ministra.

Vallejo declaró que el Ejecutivo ha venido trabajando desde hace algunos años en este tema, pese a que desde la oposición siempre se les cuestionó. "Cuando llamamos a expertos a hablar sobre el problema de la desinformación es porque es un problema serio", sostuvo.

Al respecto, indicó que "aunque la derecha desestimó el problema, caricaturizó el problema, dijo que con esto el Gobierno buscaba censurar la libertad de expresión, hoy día, en hora buena, se dan cuenta que sí esto es un problema serio. Tanto así que hoy día se anuncian querellas al respecto", indicó Vallejo.

"Hacemos el llamado a sumarse con el ejemplo, a combatir el ciberbullying y a combatir la desinformación. No puede ser que un día cuestionemos la desinformación porque tocan a una de las nuestras y al otro día promovamos la desinformación, porque se trata de un adversario", complementó.

"Fuera de lugar y falta de respeto"

Respecto a la respuesta de Kast, quien dijo que "los únicos matones son los que están en el gobierno", Vallejo señaló que es una declaración "fuera de lugar y falta de respeto. Es lamentable que un candidato en vez de estar haciendo propuestas, esté atacando al Ejecutivo”.

"Creo que hoy día el Chile merece ver candidaturas que debatan en torno a las ideas, no a los ataques, y en torno a las propuestas, no en torno a las descalificaciones odiosas. Queremos un clima de respeto, siempre”, finalizó la vocera de gobierno.

