"Mi papá perdió el 70% de la vista de su ojo y tú te haces la víctima": Hijo de conserje envía directo mensaje al agresor

Héctor Oyarzún, hijo de Guillermo Oyarzún, el conserje de 71 años agredido por Martín de los Santos Lehmann en un edificio de Vitacura, volvió a hablar este viernes en una entrevista televisiva. En sus declaraciones, reveló que su padre perdió el 70% de la visión en uno de sus ojos producto de la golpiza y lanzó un mensaje contundente al agresor.

El caso, ocurrido en la Región Metropolitana, generó indignación luego de que se viralizara el video de la agresión. Pese a los antecedentes del agresor, el empresario de 34 años fue formalizado y quedó en libertad con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

"Es la primera vez que me dirijo a ti y va a ser la última"

En conversación con el matinal Buenos Días a Todos, Héctor expresó su frustración con la justicia y cuestionó duramente la actitud del empresario, a quien acusó de victimizarse tras la agresión.

“Martín, esta es la primera vez que me dirijo a ti en todo este tiempo y va a ser la última. Mi papá perdió el 70% de la vista de su ojo y tú te haces la víctima. Perro malnacido”, lanzó Oyarzún con visible indignación.

Además, criticó el hecho de que el agresor continúe libre, a pesar de las graves secuelas que enfrenta su padre.

“Si yo fuera una persona ordinaria, le diría muchas palabras, pero tengo educación. Mi padre me dio buena educación, cosa que él no tiene, que sus padres no se la inculcaron. El tipo hace lo que quiere y está libre por la calle, feliz, hace su vida tranquila”, mencionó.

Un historial violento

Martín de los Santos Lehmann no es un desconocido para la justicia. Según registros, ha sido detenido al menos cinco veces desde 2011, enfrentando causas por lesiones, ocultamiento de identidad y agresiones en contextos personales.