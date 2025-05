Nuevas acusaciones contra Martín de los Santos, agresor de conserje: Habría golpeado a otro adulto mayor y hostigado a sus vecinos

Conmoción ha causado la brutal golpiza que sufrió Guillermo Oyarzún, conserje de 71 años, a manos de un empresario e influencer, identificado como Martín De Los Santos Lehmann, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, el pasado sábado. Actualmente, el adulto mayor está hospitalizado con graves fracturas y con riesgo de perder la visión en uno de sus ojos.

Con el paso de los días se han ido conociendo más detalles del actuar del agresor, quien fue formalizado por atacar al conserje y quedó bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Se trata de un hombre de 32 años que cuenta con cinco detenciones por delitos similares, es decir, por golpear y lesionar a varias personas.

Un residente de la comuna de Pichilemu que conoce a De Los Santos, llamó al matinal Mucho Gusto este miércoles para contar su experiencia. "A mí me agredió, yo tengo 77 años, y hace 3 o 4 años tuvimos una pelea porque tratamos de proteger a mi hija que le arrendó una casa por algunos meses. El contrato no lo cumplió porque no quiso entregar la casa en el momento que correspondía", dijo.





"Es una persona absolutamente agresiva, no sé cómo anda suelto. Aquí tuvimos un juicio que está en la Fiscalía, no sé en qué quedó, yo contraté a un abogado que me defendió en todo por la pelea que ocurrió por la entrega de esta casa que no quiso hacer por la buena", agregó.

El vecino aseguró que "el tipo es violento, a mí me golpeó, golpeó a mi nieta de 18 años, agredió a un amigo mío". Además, reveló que tiempo después le robó "un perro, un gran danés, se lo llevó. Él amenazó que se lo iba a llevar como una revancha por no haberle seguido arrendando la casa".

Arrendador de De Los Santos teme por represalias

Quien también conversó con el matinal Mucho Gusto fue Pía Prieto, integrante de la familia que le arrienda una cabaña a De Los Santos en Pichilemu, donde él se dedica a vender parcelas. "Estas cabañas son de mi suegro y él se la arrienda a Martín", explicó, y señaló que los arrendatarios de las demás cabañas, "gracias a sus hostigamientos ya se han ido, han buscado otra cabaña y ya no hay nadie".

"Nosotros no sabemos nada de él ni dónde está tampoco. Tenemos miedo como familia que le puedan hacer daño a las cabañas, porque ya por redes sociales han publicado que van a quemarlas, que las van a hacer bolsa, y mi suegro no es el culpable de esto. No sé qué estará pasando por su cabeza para que él haga este tipo de cosas. Vamos a tener que hacer lo posible para que él se vaya de acá, sacarlo de acá, porque es peligroso para nosotros, para la familia", lamentó.