"Me dijo 'me golpearon por un cigarro'": Hijo de conserje de 71 años agredido relata cómo está su padre

21 may. 2025 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado la brutal golpiza que sufrió Guillermo Oyarzún, conserje de 71 años, a manos de un empresario e influencer, identificado como Martín de los Santos Lehmann, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, el pasado sábado. Actualmente, el adulto mayor se encuentra hospitalizado con graves fracturas y con riesgo de perder la visión en uno de sus ojos.

Héctor Oyarzún, hijo del agredido, relató al matinal Mucho Gusto este miércoles que "a mi papá lo vi ayer (martes) por videollamada. Se notaba un poco mejor de ánimo, su cara todavía sigue un poco hinchada. Nos reímos por cámara porque estábamos toda la familia, pero después cuando cortamos no sabemos cómo queda anímicamente, no sé si vuelve a decaer o puede estar un poco mejor. No dejan entrar a más personas, solamente a dos por turno y somos cinco hijos. Sus sobrinos, sus nietos mayores también quieren irlo a ver".

"Le dije 'papito, ¿qué te pasó' y me dijo 'me golpearon por un cigarro'"

"El sábado de la madrugada, cuando nosotros lo estábamos esperando en la Mutual de Seguridad, porque él llegó después en una ambulancia de la Municipalidad de Las Condes, lo vi en la camilla y le dije 'papito, ¿qué te pasó?', y me dijo 'me golpearon por un cigarro'", agregó.

Héctor contó que "en la tarde, cuando ya pude entrar a la sala donde estaba, que fue donde tomé las fotos, lo poco y nada que me decía era que el tipo le había pegado por un cigarro, que recuerda que le pegó dos combos y después no recuerda nada más, y que los puñetazos que le dio fueron muy fuertes. En las grabaciones de las cámaras de seguridad de la municipalidad se ve clarito lo que pasó".

"El tipo le pidió un cigarro por lo que me decía, y él no tenía en ese momento un cigarro ahí porque se estaba fumando un cigarro descansando, y el tipo lo golpeó. No se conocían, yo creo que nunca en su vida se habían topado", lamentó.

El hijo del conserje explicó que "el tipo venía caminando porque creo que había tenido problemas en un cabaret que está cerca del sector, y debe haber ido loco, "duro" como se dice, drogado, curado, no sé. El asunto es que le tocó a mi papá, justo se terció con él ahí y nada que hacer, ahora estamos con las consecuencias".