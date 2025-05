Familia de Puente Alto denuncia que les entregaron ánfora equivocada: Sospechan que cenizas de su padre estarían en China

23 may. 2025 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia oriunda de Puente Alto vive una verdadera pesadilla luego de haber recibido un ánfora aparentemente equivocada, que en realidad correspondería a los restos de un ciudadano chino. Su sospecha es que las verdaderas cenizas de su ser querido habrían sido enviadas a China.

Acusan que cementerio cambió las ánforas

Eliana Naranjo, hija de Juan, contó a Mucho Gusto que su padre falleció de cáncer hace unos días, por lo que decidieron incinerar su cuerpo en el cementerio Parque Manantial. Debían recibir un ánfora de cerámica de color azul, sin embargo, les entregaron un recipiente metálico que tenía el nombre de inscripción de un ciudadano chino en la parte de abajo.

Además, la placa en la que sí aparecía el nombre de Juan Naranjo tenía un error de ortografía. La mujer, afectada por la muerte de su padre, se llevó el ánfora a su casa sin percatarse del error, hasta que al día siguiente notó la grave confusión y acudió al cementerio a pedir explicaciones.

"Ellos me dijeron que solo era un error de rótulo en los nombres (...), entonces solo me entregaron las placas con el nombre corregido y un código QR impreso con el nombre de mi papá. Eso no es una tranquilidad para mí, yo tengo dudas sobre esta ánfora", lamentó la joven, que piensa que los restos de su padre estarían en China, pese a que el cementerio aseguró que estaba todo en orden.

Tras realizar una serie de averiguaciones, Eliana corroboró que los familiares del ciudadano chino recibieron el ánfora azul que correspondería a los restos de Juan Naranjo.

"Yo quería cumplir el deseo de mi papá"

Eliana explicó que es científicamente imposible determinar a quién corresponden las cenizas que tiene, por lo que se quedará para siempre con la incertidumbre.

"Yo no fui a buscar un jarrón, fui a buscar un sentimiento, una persona que yo amo con mi vida (...). Yo quería cumplir el deseo de mi papá, que era poner su ánfora en el nicho que él había comprado para él y mi mamá, que falleció un año antes", manifestó.