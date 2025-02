Aerolínea le impidió un vuelo a una mujer embarazada: Estas fueron las explicaciones de la empresa

13 feb. 2025 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva denuncia ciudadana debió enfrentar Sky Airlines luego de que se difundiera el caso de una mujer embarazada que fue bajada de un vuelo en el Aeropuerto de Temuco, región de La Araucanía, ante lo cual la aerolínea tuvo que entregar explicaciones y pedir disculpas.

Esto ocurre pocos días después de que en redes sociales se viralizara el caso de una pasajera a la que no le permitieron volar con su mascota, pese a que contaba con toda la documentación y que había comprado el pasaje correspondiente para esto.

Denuncian que Sky le impidió vuelo a embarazada

Juan Enrique Zegers Hochschild denunció la situación en una carta enviada a El Mercurio, en la que afirma que "el lunes en el aeropuerto de Temuco, frente al counter de Sky, me encontré con una situación que me causó indignación. Una joven embarazada estaba en shock luego de haber sido engañada para bajarla de un avión, estando ya sentada en su asiento y el avión listo para partir. Según la jefa de cabina, no tenía sus papeles en orden".

"Previo al embarque, la joven embarazada de 35 semanas tuvo que hacer una cola de unos 10 pasajeros en el counter, donde entregó su certificado de embarazo. El personal de la aerolínea encontró que el mismo no era suficiente, por lo que tuvieron que contactar al ginecólogo, quien certificó todo a requerimiento de la compañía", agregó.

"Le cerraron la puerta en las narices"

Zegers indicó que "lo realmente inaudito es que una vez que todos los pasajeros estuvieron embarcados y sentados en sus asientos, la jefa de cabina le pidió nuevamente contactar a su doctor para que le enviaran un nuevo certificado, pero esta vez por problemas de comunicación le exigieron hacerlo en la manga de embarque, tuvo que salir del avión y no más salir, le cerraron la puerta en las narices; la rigidez no es un bien, la bondad sí".

"El avión comenzó el carreteo para despegar. Después me enteré de que la pobre se cayó al suelo llorando por la impotencia y crueldad con que la trataron. El personal de tierra, preocupado por la situación, la atendió con diligencia y curiosamente, la pusieron en el vuelo siguiente, 5 horas después", añadió.

Las explicaciones entregadas por la aerolínea

A través de un comunicado, Sky Airlines lamentó lo sucedido y aseguraron que "entendemos el malestar que pudo provocar la situación vivida por la pasajera y nos disculpamos con ella ante esta experiencia, que nos sirve para revisar y reforzar nuestros protocolos".

De todos modos, explicaron que "contamos con un protocolo específico para viajes durante el embarazo (...). Dicho documento señala que a partir de la semana 29 de gestación, las pasajeras deben cumplir ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra la presentación de un certificado médico emitido dentro de los 10 días previos al viaje con la autorización expresa para volar, entre otros detalles importantes".

"Sobre este caso, queremos señalar que la pasajera fue embarcada en el siguiente vuelo de ese mismo día con la documentación requerida", sostuvo la aerolínea.

"Recalcamos la importancia que tiene para SKY el cuidar a las personas en cada etapa de su embarazo, por lo que el cumplimiento de estos protocolos es mandatorio y busca el bienestar y la seguridad de nuestros pasajeros", concluyó.