"Un pensamiento conspirativo": Nieta de María Ercira aclara por qué su marido habla de "narco pololo" en conversación interceptada

13 feb. 2025 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado miércoles se revelaron conversaciones telefónicas interceptadas entre la familia de María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció en mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas en Limache, región de Valparaíso. En una de ellas, Carla Hernández, nieta de la adulta, conversa con su marido sobre una diligencias reservada que se realizó en el caso, respecto a la cual el hombre señala: "No vaya a ser una redada al pobre narco pololo".

En conversación con Mucho Gusto, la nieta de María Ercira explicó por qué se utilizó el concepto de "narco pololo", revelando que se referían a su cuñado.

La explicación de la nieta de María Erica sobre el concepto "narco pololo"

"Resulta que mi marido vio una serie en Netflix que era de cosas muy como de droga, no sé. Y a propósito de eso, como de broma, se refirió a mi cuñado como el narco pololo, pero no porque sea narco ni mucho menos, sino porque como que el tipo tiene un gusto por los autos, por eso", señaló Hernández.

"Esa conversación es una conversación totalmente sacada de contexto. Yo creo que habría que ver entero lo que estamos hablando, porque ni siquiera yo me acuerdo qué venía antes", agregó.

Además, contó que dicha conversación "nos trajo problemas también. De hecho, mi marido tuvo que hablar con mi cuñado y explicarle: 'Oye, disculpa, no es que me quiera referir mal a ti'".

"Fue un pensamiento muy conspirativo"

La nieta de la adulta mayor contó que "a mi cuñado yo lo conozco hace como unos tres años, por ahí, y como en una como teoría muy conspirativa, nosotros lo que pensamos es que quizás porque él tiene una buena situación económica, a él lo podrían haber seguido".

"Fue como un pensamiento como muy conspirativo, ya pensando en todo, porque imagínate que no tienes respuesta de nada, y dices 'quizás ellos siguieron'", añadió.

Al ser consultada sobre si su cuñado en algún momento estuvo involucrado con drogas, respondió: "No, eso no es así... No, absolutamente nada. De hecho, esto se habló con la Policía de Investigaciones, lo hablé yo, lo habló mi marido, nos tomaron declaraciones a todos".