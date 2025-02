"Ellos la encubrieron, la mataron": Revelan llamada investigada por Fiscalía en caso de desaparición de María Ercira

12 feb. 2025 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades han interceptado los teléfonos celulares de más de una decena de personas vinculadas con el caso de la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años a quien se le perdió el rastro el 12 de mayo de 2024, cuando celebraba el Día de la Madre junto a su familia en un restaurante ubicado en el Fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso.

Tras acceder a un informe de la Fiscalía, La Tercera reveló este miércoles el contenido de algunas de estas conversaciones, entre ellas, dos que realizó Alfonso Cossio, esposo de Carla Hernández, una de las nietas de María Ercira. En una de estas llamadas, Cossio afirmó "saber qué pasó" con la adulta mayor.

La llamada de Cossio con su esposa, la nieta de María Ercira

La primera llamada revelada es entre Cossio y Hernández, su cónyuge, en la que discutieron sobre la reserva de la investigación, comentando sobre indagaciones a una pareja que denominaron "narcopololos".

Carla Hernández: Sí, todo bien, es que estaba leyendo los informes de la abuela.

Alfonso Cossio: ¿Estabai leyendo la carpeta?

CH: Sí.

AC: ¿Y tiene información sobre la wea que se puso privada?

CH: No, porque estoy leyendo lo que no está privado, po. O sea, como lo que hicieron, el rastreo que hicieron con los perros.

AC: Ya, y el abogado no te dice... ¿no sabe por qué?

CH: No, po. He webiado harto al abogado. Me dice que no, que nadie sabe nada.

AC: No vaya a ser una redada al pobre narco pololo.

CH: Puede ser po.

AC: Carla, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. No, no. Es que estoy viendo mucha tele, pero es así.

CH: O sea, yo creo que nosotros podemos hacer de investigadores privados po. Ir a ponernos por ahí cerca, ir a ver los movimientos.

La llamada de Cossio con su padre

La segunda llamada de Alfonso Cossio destapada corresponde a una realizada a su padre, en la que sostuvo "saber qué pasó con la abuela". La Fiscalía instruyó recabar más antecedentes tras acceder a esta conversación, considerando que es parte de la carpeta investigativa.

Alfonso Cossio: Ya, ¿confiai en mí o no confiai en mí al mil por ciento?

Papá: ¿Qué?

AC: Necesito pedirte un favor gigante. Acaba de pasar algo súper grave.

Papá: ¿Qué pasó?

AC: Es que nos contaron la verdad de lo que pasó con la abuela.

Papá: ¿Qué pasó? ¿Qué?

AC: Un gallo. Ya bueno, necesitamos un contacto de Carabineros.

Papá: ¿Qué pasó con un gallo de Carabineros?

AC: No, necesitamos un contacto de Carabineros que nos puedas dar ahora. O alguien de confianza, porque alguien nos confesó todo lo que pasó.

Papá: ¿Alguien confesó todo lo que pasó y está metido Carabineros?

AC: Está metido PDI. La PDI está metida, lo que pasó realmente. Nos acaban de decir realmente lo que pasó es que está metida la gente del restorant. La gente del restorant nos acaban de decir que está metido el dueño y la abuela... ellos estuvieron, ellos la encubrieron, la mataron.

Papá: ¿La mataron? ¿Y por qué?

AC: No sabemos, po, papá, si estamos recién. Esto es noticia totalmente fresca, no sabe nadie y necesitamos protección.

Papá: ¿Necesitan protección?

AC: Sí, la Carla. (inaudible, comienza a llorar)

AC: La PDI está metida y la Carla está amenazada de muerte (llora).

Papá: A ver, quién está en Viña que me pueda ayudar. Ella está amenazada?

AC: Sí, con sicarios, con sicarios.

Papá: ¿Ya y por qué mataron a la abuela?

AC: No sabemos, no nos han dicho porque el hueón los amenazó, que no podía... que borraran las cámaras, que borraran esto, que la abuela se la llevaron para el sur, todo el tema.

Papá: ¿Muerta o viva?

AC: No sabemos, no sabemos, ni muerta ni viva. El hueón lo único que dijo, a la abuela se la llevaron a Puerto Montt y a nosotros nos tienen amenazados con sicarios. El trabajador dijo que no quiere correr riesgo y yo no puedo aguantar esta huea, ya es demasiado y necesitamos ayuda o protección. Y ustedes también están en riesgo.