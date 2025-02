"Su solución es que lo abandone": Influencer denuncia que aerolínea le prohibió viajar con su perro pese que había comprado pasaje

04 feb. 2025 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer conocida como Nati Vargas denunció en sus redes sociales que la aerolínea Sky Airlanes le prohibió tomar un vuelo con su perro, pese a que había comprado un pasaje para su mascota y que tenía todo el papeleo que le exigió la empresa.

A través de su cuenta de Instagram, la psicóloga explicó que iba a volar desde Santiago a Punta Arenas, región de Magallanes, pues se iba a vivir al sur del país, motivo por el que llevaba a su mascota, no obstante, la aerolínea le negó el ingresó con su perro.

Aerolínea le dijo que soltara a su perro

La influencer aseguró que "Sky es la peor aerolínea con la que se pueden encontrar en la vida. Tengo comprado un pasaje para irme a Punta Arenas, porque me voy a vivir a una isla, al extremo sur del mundo, con mi familia. Dentro de mi familia, mi perro. Perro al que yo le compré su pasaje cuando se podía, estaba todo normal y perfecto".

"Llamé por teléfono, vine a hablar, me dijeron que estaba todo perfecto, que necesitaba su certificado. Tiene su certificado, tiene todas sus cosas", agregó al borde de las lágrimas.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto le dijeron que desde hace un día que ya no llevaban perros, pues un can habría muerto la semana pasada en un vuelo.

"La única solución que te damos es que tú sueltes a tu perro, que alguien se lo lleve (...) no tengo cómo más llevarlo si no es ahora. Y no me dejan subir a mi perro, ni como asistencia emocional, ni en cabina, ni abajo. De ninguna manera. Y ni siquiera me llamaron para decirme, estoy con mi hijo acá", explicó indignada.

"Yo había pagado mi pasaje y todo… Y la señorita del counter me dice: 'Vas a tener que dejar al perro ahí. Esa es la solución'. Le digo: '¿se lo puedo dejar por lo menos acá?', y me dice: 'No, vas a tener que dejar el perro ahí’. O sea, su solución es que yo agarre a mi perro, lo suelte en el aeropuerto, lo deje afuera y lo abandone. Esa es la única solución que Sky me da", concluyó.

La explicación de Sky

Tras la viralización del video, la empresa Sky emitió un comunicado en el que comentaron que "lamentamos la situación vivida por una pasajera que no pudo viajar con su mascota en uno de nuestros vuelos".

Desde la empresa explicaron que efectivamente ya no permiten transportar perros y gatos de "razas braquicéfalas o mestizos con características similares, con hocicos aplanados y propensos a tener problemas respiratorios", es decir perros como los pug, boxer, bull dog francés o inglés, pekinés, entre otros. De hecho, la influencer sí pudo viajar con otro perro que no tenía esta condición.

"Nuestro equipo está contactando a todos los viajeros que puedan verse perjudicados por esta medida, con el objetivo de informar sobre esta nueva disposición, así como para comentarles de las opciones de solución que tienen disponibles", añadieron.

Perro tuvo que viajar por mar

Ante la imposibilidad de que su perro viajara por aire, la influencer no tuvo otra opción que tomar el vuelo y dejar a su querida mascota junto a su hermana en Viña del Mar.

La mascota ahora tendrá que pasar por un largo viaje en barco hasta llegar a Puerto Williams, donde lo esperará la influencer.

Por último, Nati Vargas acusó que la aerolínea aún no se pone en contacto con ella, aunque le prometieron devolverle el dinero del pasaje de su perro.