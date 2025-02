"Vio para atrás y ya no estaba": Amigo francés de joven desaparecida en Villarrica relató últimos minutos antes de su desaparición

04 feb. 2025 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de Victoria Palma Ramos, joven de 23 años a quien se le perdió el rastro en la tarde del 27 de enero, cuando salió a andar en kayak por el lago Villarrica junto a un amigo de nacionalidad francesa que conoció en la región de La Araucanía.

En entrevista con LUN, la hermana melliza de Victoria, Lily Palma, reveló parte de lo que ha podido conversar con el joven francés llamado Lucas, de 19 años, quien está bastante afectado por la tragedia sucedida durante su periodo de intercambio en el país.

Lily dio a conocer que su hermana y su amigo estaban remando por el lago cuando de pronto uno de los kayaks se volcó, por lo que decidieron que él nadara por ayuda mientras ella esperaba en el otro kayak. Ninguno de los dos usaba chaleco salvavidas al momento de la emergencia.

¿Qué dijo la hermana de la joven desaparecida en el Lago Villarrica?

Lily sostuvo que antes de conversar con el joven francés "a mí nadie me había dado detalles. Me habían dicho que él se demoró unos 40 minutos en llegar a una orilla, pero él me contó que en los primeros 20 minutos intentaron nadar, intentó ayudarla a nadar, llevársela en brazos, en su espalda, pero no pudo porque ella se desesperaba mucho, le daba pánico y no escuchaba sus instrucciones. Así que se quedaron sujetados de los kayaks".

"Como se hundió el kayak de él, dijeron 'este del que nos estamos sujetando también se va a hundir dentro de poco, entonces lo mejor es que uno vaya a buscar ayuda'. Obviamente, él, porque sabía nadar. El otro se quedaría esperando sujetándose antes que se hundiera, pero lamentablemente el chico no llegó a tiempo", indicó la hermana de la desaparecida.

"Él intentó llevarla y ella entraba en pánico"

En esa línea, Lily expuso que el joven francés "me dijo que apenas llevaba unos 10 minutos nadando, vio para atrás y mi hermana ya no estaba. Según su relato y el que le dio a la PDI también, él intentó llevarla y ella entraba en pánico, mucho en pánico. Por los nervios se agarraba tanto de él que empezaba a hundirlo, a hundirlo en la cabeza y entonces era muy difícil poder avanzar con ella. Fue horrible cuando me contó todo eso, me destrozó, fue horrible. Solo imaginar cómo mi hermana estaba en pánico me dejó pésimo. Después él se puso a llorar".

De acuerdo a lo que el joven le explicó a la hermana de Victoria, él "vino de intercambio, está estudiando algo relacionado a turismo. Vino asociado a una empresa de turismo en Pucón. Esa empresa lo dejó cuidando esos kayaks y por eso él tuvo acceso a ellos".

Lily reveló que le preguntó por qué no usaron chalecos salvavidas, pero "no me supo responder. No sé, son como cosas de jóvenes, supongo, del impulso, de la emoción del momento. Pero creo que fue porque tenía las llaves de los candados de los kayaks, pero no tenía la llave de la sala donde estaban los chalecos".