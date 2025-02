"La Piojera" cuenta las razones que motivarían su salida de Santiago: Estas son las dos comunas a las que podría llegar

13 feb. 2025 - 11:47 hrs.

Sorpresa causó la revelación del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de que el histórico restaurante "La Piojera" está evaluando dejar el corazón de la capital, donde ha funcionado durante casi 110 años, para cambiarse al sector oriente de la Región Metropolitana.

"'La Piojera' nos ha dicho que se ha dado un plazo de unos meses para evaluar cerrar acá. Eso no puede pasar, 'La Piojera' es de Santiago", declaró la autoridad comunal en un punto de prensa.

Desde el patrimonial bar habían mantenido el silencio, pero como la idea parece inconcebible para sus clientes habituales y los visitantes que llegan hasta calle Aillavilú 1030, salieron a explicar las motivaciones de su eventual traslado.

Las razones que evalúa "La Piojera" para salir de Santiago

Las opciones que se barajan son dos comunas: Las Condes o Providencia. ¿Por qué ellas y no otras? El representante legal del recinto, Mauricio Gajardo, respondió a Meganoticias que son esos lugares a los que están yendo los turistas, según recomendación de los guías.

¿Y por qué irse de Santiago? "Estamos evaluando mover el negocio, porque el público no viene. No es culpa del negocio, es por el tema del entorno. El alcalde (Desbordes) ha puesto vigilancia y se nota, hay más limpieza, pero eso la gente no lo sabe. Está estigmatizado el sector y la gente no viene", señaló el funcionario.

En conversación con LUN, Gajardo profundizó que "nunca habíamos pasado por una situación tan difícil. Antes cerrábamos a las una o una y media; hace dos años comenzamos a cerrar a las siete de la tarde. La inseguridad se tomó el barrio".

Del centro de Santiago "se han ido hasta las oficinas. La gente no viene al Mercado Central (ubicado cerca del recinto) ni a la calle Rosas a comprar. Ya quedó la percepción de que es inseguro", complementó, agregando que las ventas están a la baja desde el retorno a la normalidad tras el coronavirus.

Un municipio se lamenta, otro se frota las manos

Desbordes no ocultó su preocupación: "A la comuna le afecta mucho la migración de inversiones. A mí me duele más todavía cuando se van restaurantes emblemáticos", declaró, ejemplificando con lo que sucede en el Mercado Urbano Tobalaba: "En el MUT hay tres que antes estaban en el Barrio Franklin y que se fueron por la delincuencia".

Por el contrario, en Las Condes, donde precisamente funciona el MUT, se frotan las manos ante la posible llegada de "La Piojera". La administradora municipal, Najel Klein, señaló que "estaríamos más que felices. Tiene un valor social y cultural muy importante. Les daríamos la bienvenida con los brazos abiertos, garantizando las medidas de seguridad para que su operación sea exitosa".