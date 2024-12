Fiscalía investiga viaje de Daniel Jadue a la Toscana italiana para renegociar millonaria deuda de Achifarp

12 dic. 2024 - 16:17 hrs.

Bajo el radar de la Fiscalía está el negocio que realizó la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa italiana Horentek, una de sus principales proveedoras de insumos médicos y auditivos.

Esta operación forma parte de la investigación que tiene al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, formalizado por fraude al fisco y otros ilícitos. Delitos por los cuales está con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Uno de los focos de la indagatoria está en un viaje que realizó el ex abanderado presidencial del Partido Comunista a la ciudad de Livorno, ubicada en la hermosa Toscana italiana. Lo acompañó el entonces secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz y el ahora exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien también tiene calidad de imputado en una de las aristas de este caso.

Como consecuencia de estos antecedentes, en marzo pasado la fiscal, Giovanna Herrera, solicitó a la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público tramitar un requerimiento a Italia, para obtener información de la compra de insumos médicos por parte de Achifarp. La respuesta ya fue enviada e incorporada a la carpeta investigativa.

El motivo del viaje: renegociar la deuda de Achifarp

El periplo europeo de Jadue junto a Montoya y su exasesor se concretó entre los días 25 y 27 de julio de 2022 y el motivo principal fue para renegociar una millonaria deuda que tenían con la firma europea.

De acuerdo a la información contable, entre 2020 y 2021, Horentek le vendió a Achifarp 445 audífonos y accesorios, por más de 78 mil euros. En dinero chileno, 80 millones de pesos. El problema es que, al año siguiente, la Asociación quebró y no pudo seguir pagando las facturas a la empresa italiana.

Tras la disolución de las Farmacias Populares, Jadue y otros alcaldes constituyeron la fundación FUSALP, que continuaría con el proyecto estrella del entonces edil de Recoleta. Según los antecedentes indagados por la Fiscalía, Horentek aceptó renegociar la deuda pendiente con la nueva entidad, con la condición de que asumiera los costos. Si bien FUSALP realizó un pago parcial en agosto de 2023, quedó pendiente un saldo de 15.600 euros, que hasta la fecha no se han pagado.

De toda esta situación, y por medio de la asistencia internacional que solicitó el Ministerio Público, declaró ante la Policía Fiscal de Livorno, el presidente de Horentek, Claudio Paganelli. Fue el 28 de agosto pasado, y entregó más detalles del polémico viaje y los acuerdos que se pusieron sobre la mesa.

Primero, aseguró que fueron los mismos representantes de la Asociación quienes intentaron renegociar la deuda, para lo cual convocaron a Jadue a un encuentro en la sede de la compañía, en el hermoso y turístico sector de la Toscana.

“Esta reunión se realizó en julio de 2022 y contó con la participación del alcalde de Recoleta, y de Gonzalo Montoya, alcalde de Macul. El propósito de la reunión fue establecer una relación de cooperación con FUSALP, dado que Achifarp había dejado de funcionar”.

“En este contexto, accedimos a la solicitud, bajo la condición de que la nueva asociación asumiera la deuda pendiente, que en ese momento ascendía a 53.005 euros, correspondiente a la segunda entrega. Como resultado del acuerdo, refrendado por ambas partes, el último pago que hemos recibido corresponde a agosto de 2023, y actualmente se mantiene un saldo por cobrar aproximado de 15.600 euros”.

“En noviembre de 2023, lamentablemente constatamos que las partes involucradas presentaban diversas excusas para no cumplir con el pago de la deuda. Ante esta situación, después de una discusión interna entre los socios, y considerando también la opinión de la sección comercial, nuestra empresa decidió no iniciar acciones legales internacionales y optar por voltear la página”.

"La deuda no es mía": la desesperada respuesta de Jadue

Posterior al viaje a la Toscana italiana y, debido a que no se había cumplido el acuerdo de pagar la deuda, el entonces alcalde Jadue tuvo que enfrentar los constantes llamados de los ejecutivos de la compañía, que lo presionaban para que saldara el millonario monto.

MEGA Investiga accedió al intercambio de mensajes vía whatsapp entre Jadue y la CEO de Horentek, Belkis Combatti. Esta conversación se registró el 24 de noviembre del año pasado, cuando la Fiscalía ya alistaba la formalización del alcalde de Recoleta por fraude al fisco y otros delitos.

Belkis: Querido Daniel, soy Belkis de Horentek, entiendo tus compromisos, pero lamentablemente nuestros socios ya no tienen paciencia para esperar a recibir el pago y, con gran pesar, debo informarte que tomarán medidas que lamentablemente ni Claudio (Paganelli, presidente de Horentek) ni yo podemos contener (...) La única solución es pagar de inmediato lo adeudado de la antigua factura de Achifarp.

Jadue: Que bueno que me lo digas. Así no sigo esforzándome por responder personalmente una deuda que no es mía. Ayer le pasé cinco mil dólares a Matias (Muñoz, ex secretario ejecutivo Achifarp) para que te transfiriera. Le diré que no lo haga.

Belkis: No Daniel, el problema no son los socios que quieren hacer algo, somos Claudio y yo que pusimos la cara (...) el dinero debe estar porque hemos trabajado.

Jadue: Querida Belkis. He hecho lo posible por responder a una deuda que no es mía. El titular de la deuda ya no existe desde hace más de un año. Si los socios no entienden eso, no hay nada más que hacer.

Belkis: Estos 5.000 lo esperaba ya de hace días y lo comuniqué a los socios. Hoy no están en la cuenta, y ellos dicen, si no paga algo debemos hacer (...)

Jadue: Creo que las presiones de los últimos días pasaron un límite y créeme que he hecho lo posible (...) Hubiera sido más fácil no ir a dar la cara. Tampoco estoy en esa Fundación. Cómo se los hago entender. Pueden hacer lo que quieran. Debo ser el único en el mundo que asume deudas que no me corresponden solo por rectitud. Allá ustedes.

“Al compañero Daniel Jadue”: La dura respuesta del dueño de la empresa afectada

El intercambio de chats entre la directora de la firma italiana y el entonces alcalde de Recoleta, provocó la indignación del propio presidente de Horentek, Claudio Paganelli, quien tres días después de los mensajes, le envió un correo electrónico acusando mentiras y faltas de respeto hacia la empresa.

El email parte así: “Al ‘compañero’ Daniel Jadue, respecto a tus respuestas en WhatsApp, que leí y guardé antes de que lograras borrarlas, vengo a decirte francamente lo que pienso de ti y de tus colaboradores. Pero antes te digo que, conductas y actitudes de este tipo, no son adecuadas para quienes tienen y dicen tener una ideología comunista como tú.

Nosotros, te ayudamos en todos los sentidos. Respetamos y siempre hacemos lo que decimos. Los recibimos como verdaderos compañeros aquí en nuestra casa (Usted, Montoya y Matías en julio 2022, foto en adjunto). Los apoyamos y acordamos cómo podrían regresar de la deuda. Tuviste - los tres - la idea de pasar la deuda de ACHIFARP a FUSALP con el acuerdo adjunto, firmado por ti y Matías.

Creímos y apoyamos el nuevo proyecto, que debía sustituir a "Achifarp", y seguir prestando un servicio a la población; recibiendo a cambio sólo mentiras. Detesto profundamente sus frases insultantes que ciertamente no le honran, ni política ni humanamente. ¿Cómo puedes decir a quienes se expusieron para defender estas mentiras que: Hubiera sido más fácil no ir a dar la cara.

"Querido Daniel, mi rostro y el de Belkis son y serán siempre serios, honestos, humanos y limpios; así que, mírate al espejo y examina tu conciencia, tanto a nivel humano como político, considerando también tus ambiciones. Concluyo aquí y cierro este desagradable paréntesis”.

En su declaración judicial, Paganelli complementó que en junio pasado, se enteraron de la detención de Matías Muñoz y Daniel Jadue, por actos de corrupción vinculado al manejo de las Farmacias Populares, lo que habría sido clave para no insistir con el pago de la millonaria deuda.

La defensa del ex alcalde

MEGA Investiga consultó a la defensa del ex mandamás de Recoleta, respecto a esta arista de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, pero descartan que Jadue haya cometido alguna irregularidad.

El abogado Juan Carlos Manríquez aseguró que Jadue “no participó en ninguna reunión destinada a renegociar las deudas de Achifarp, ni menos que fueran pagadas de tal o cual manera”. Asegura que la relación comercial con la empresa europea la inició el exsecretario ejecutivo de la Asociación, Daniel Moraga, y la continuó su sucesor, Matías Muñoz.

Respecto a su visita a la Toscana, Manríquez señala que exalcalde “estaba en otro viaje, en otra zona, y cuando pasó de vuelta por Italia, le dicen que se reúna con estos ejecutivos, pero de manera alguna para renegociar esa deuda, pagarla, etc. Todo otro aporte que pudo haber hecho Jadue como persona natural a esa Fundación, lo hizo en ayuda directa a esta, pero no tiene ninguna relación con la renegociación de las deudas de Achifarp”.

Por solicitud de las partes, el Tercer Juzgado de Garantía reagendó para el próximo 23 de enero la reformalización de Jadue y otros siete imputados por fraude al fisco y otros delitos, en lo que será la recta final del caso previo al cierre de la indagatoria.

Todo sobre Mega Investiga