No solo el "Bobby": Fiscalía busca extraditar a líder de Los Orientales que pidió asilo político en Estados Unidos

10 dic. 2024 - 13:16 hrs.

Con la captura en la región de Santander, Colombia, de Carlos “El Bobby” Gómez Moreno por parte del equipo Gaula de la Policía Nacional de ese país, en coordinación con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, se asestó un duro golpe a la cúpula del Tren de Aragua en Chile.

Gómez Moreno es sindicado como el lugarteniente de la organización criminal en territorio nacional y un estrecho colaborador de Héctor “Niño” Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua.

Según información de la PDI, a Gómez Moreno se le vincula con al menos 15 homicidios. Su rol habría sido aprobar, dar las órdenes y articular dichas operaciones delictuales. Se presume, además, su participación en al menos 30 secuestros.

Pero Gómez Moreno no es el único líder del crimen organizado trasnacional a quien las autoridades chilenas le siguen la pista.

Hace un par de meses, la Fiscalía de forma reservada ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud para extraditar a Gabriel José Rondón Díaz, alias “El Faguax”. Él es uno de los líderes de Los Orientales y encabezó en territorio nacional una de las guerras más sangrientas con el Tren de Aragua (TDA).

A Faguax se le busca en Chile por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, homicidios y secuestros.

Pero no ha sido fácil seguir su rastro desde que abandonó el país en julio de 2022 por pasos no habilitados. Buscaba eludir no sólo la Justicia, sino que también la sentencia de muerte que el Tren de Aragua puso sobre su cabeza, tras el asesinato de Frankeixis Vargas, uno de los jefes de plaza del TDA.



La solicitud, finalmente, fue acogida por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el 22 de noviembre de 2024. Se logró establecer que fue deportado a Venezuela, luego de pedir asilo político en El Paso, Estados Unidos, tal como reveló El Mostrador.

Tras acoger la petición del Ministerio Público, corresponde a Cancillería elevar la solicitud con el Estado donde se encuentra el imputado. En este caso, según pudieron averiguar las policías, se trataría de Venezuela.

Mega Investiga contactó a Cancillería para conocer el estado de la solicitud con el Ministerio Público venezolano, pero desde Relaciones Exteriores no estuvieron disponibles para responder nuestras consultas.

Las autoridades anticipan que el problema es que, a diferencia de Colombia, con Venezuela no hay tratados vigentes de extradición. Su Constitución –según se ha encargado de transmitir el fiscal nacional de ese país, Tarek William Saab– “establece claramente que está prohibida la extradición”.

Los Orientales

Fue a inicios de mayo de este año que Rondón Díaz, alias “El Faguax”, se presentó ante las autoridades estadounidenses en la frontera de Texas, cruzando desde Ciudad de Juárez hasta El Paso.

En su solicitud, según quienes han tenido acceso a ella, Rondón Díaz habría asegurado ser uno de los líderes de Los Orientales en Chile, y que era buscado por el Tren de Aragua para ser asesinado por conflictos previos.

Su solicitud, sin embargo, fue desestimada por las autoridades migratorias que lo deportaron a Venezuela, pues en ese momento contaba con una alerta roja emitida por Interpol.

La investigación que lleva adelante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Carolina Suazo, ha logrado identificar a la cúpula de Los Orientales, como “Faguax” y otros líderes, quienes habrían ingresado al país entre 2018 y 2019.

Los Orientales es un grupo criminal que tiene sus orígenes en la Cárcel de Puente Ayala, en Anzoátegui, zona oriental de Venezuela. Allá por el 2011, un grupo de reos organizó la banda cuyas prácticas, diez años después, se exportaron a Chile. Un negocio delictual que se centra en la trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente menores de edad de Venezuela y Colombia.

De acuerdo con la investigación de la fiscal Suazo y la Brigada de Trata de Personas de la PDI, el máximo líder de Los Orientales es un sujeto apodado “Rossman”, cuya identidad no ha logrado ser establecida hasta la fecha.

En la estructura, “Faguax” cumplía el rol de sublíder, y su tarea se traducía en “financiar, captar y coordinar el ingreso clandestino de las víctimas al país, para luego mantenerlas en diversos departamentos en la ciudad de Santiago y posteriormente ser explotadas sexualmente”.

Escapó de Chile luego que el 30 de junio de 2022, su socio Juan Peña Flores fuera asesinado a tiros por miembros del Tren de Aragua, en Bajos de Mena, Puente Alto.

Los sicarios, sin embargo, fallaron en su encargo: el objetivo era Gabriel “Faguax” Rondón, el número dos de Los Orientales.

Todo sobre Mega Investiga