Segunda denuncia contra Valdivia: Los videos exclusivos de la discoteque y edificio del exjugador que revelan detalles clave

10 dic. 2024 - 11:13 hrs.

Mega Investiga accedió a los videos inéditos del segundo caso de violación imputado a Jorge Valdivia, además de la declaración judicial de la joven universitaria de 22 años. Los registros corresponden al 17 y 18 de octubre, la noche y madrugada que es objeto de una profunda investigación por parte de la Fiscalía.

Fue a través de Instagram que ambos comenzaron a conversar y tras varios intercambios de chat, el 13 de octubre agendaron un encuentro para el día 17 del mismo mes en la ciudad de Santiago. "Durante esa semana seguimos en contacto vía Instagram. Y yo publicaba esta anécdota de que Jorge Valdivia me invitaba a salir. Incluso recuerdo que algunos me preguntaban si iba a pasar algo más allá con él, y yo les respondía que no, qué asco, si él es un viejo", dijo la denunciante en su declaración.

Al encuentro, la joven fue acompañada de una amiga de la universidad, con la cual llegó hasta el restaurante El Toro, en Alonso de Córdoba. En la mesa donde se juntaron había varios amigos del exjugador y la denunciante dice haber bebido dos Ramazzotti.

Pero la cita no terminó allí. Parte del grupo decidió ir a una discoteque cercana, como lo afirma la propia denunciante en su declaración: "Dijimos que fuéramos a la discoteca La Candelaria, ubicada en Candelaria Goyenechea 3820. Llegamos a la disco caminando".

"Yo al salir de El Toro me sentí diferente, es decir, un poco entonada o chispeante, pero en ningún caso borracha", afirmó.

Los videos en la discoteque

La cita en la discoteque podría ser clave, porque la denunciante sospecha que es ahí donde pudo haber consumido una sustancia extraña que podría haber alterado sus sentidos y capacidad para reaccionar.

En las imágenes captadas en el recinto se puede ver a Jorge Valdivia y la denunciante en la barra del local. Él pide una botella de agua y ella toma un gin con agua tónica. "Jorge ofreció comprarme un gin y yo accedí. Aclaro que yo miré cómo me lo preparaban y cuando le pusieron al vaso una tapa", contó la joven.

"Luego de eso - ya con mi vaso en la mano - fuimos a la pista y comenzamos a bailar juntos, Jorge, su amigo y yo", agregó.

La defensa del exjugador asegura que existe una discordancia entre la declaración judicial de la denunciante y lo que realmente se ve en la cámara de seguridad. "Lo que ocurre es que hay un contraste realmente impresionante entre lo que la denunciante declara, porque ella señala recordar lo que ocurría, pero haberse encontrado incapacitada de reaccionar (...) y, sin embargo, uno puedo estar haciendo un paralelo entre lo que ella señala en la declaración y lo que se observa en este material audiovisual", cuestionó la abogada Paula Vial.

Por su parte, Jorge Correa, abogado de la joven, recriminó: "Es re fácil decir... la ven y es un poco menos una persona que estaba feliz de la vida, y no era así, habría que ver toda la secuencia".

¿Qué pasó con el vaso de la denunciante?

En su declaración, la denunciante relató: "Cuando estaba bailando yo le ofrecí a Jorge tomar de mi vaso. Cuando me recibió mi vaso, Jorge le quitó la tapa y la tiró, y después de tomar de este, él compartió mi vaso con su amigo".

En el video se ve el momento en que Valdivia toma el vaso de la denunciante, pero quien le quita la tapa es el amigo del exjugador.



"Mientras bailábamos, Jorge en algún momento desaparece, como que se escabulle con mi vaso por unos minutos, mientras su amigo bailaba frente a mí", dijo la joven, agregando que "a mí eso me pareció extraño, y traté de seguir a Jorge con la mirada para saber a dónde había ido... Luego de algunos minutos, su amigo sale a buscarlo y lo trae. Cuando volvió, Jorge me entregó mi vaso y me tomé el resto que quedaba".

Pese a este testimonio, en el registro al que Mega Investiga tuvo acceso se aprecia que el exjugador no se mueve de ese lugar y que tanto él como su amigo toman del mismo vaso antes de que este vuelva a manos de la denunciante.

La abogada Paula Vial sostiene que "el momento en el que ella sí insinúa que le habrían dado algún tipo de droga, ese momento está grabado y en ese contraste aparece toda la escena de que no ocurre nada de lo que ella relata".

Lo cierto es que la joven dice sentirse extraña poco antes de irse de la disco. "A partir de ese momento, yo empecé a sentir muy mareada, como muy curada. Es como si me hubiera tomado, por así decirlo, diez Ramazzotti", señaló en su declaración.

"Jorge comenzó a bailar mucho más cerca de mí. Y me comenzó a dar besos en la mejilla, oreja, cuello. Por lo mareada que estaba, no supe cómo reaccionar. Fue ahí que nos dijeron que nos íbamos a ir", agregó.

Videos en el edificio donde vive Valdivia

Son las 4 de la madrugada con algunos minutos, y el grupo se va de la discoteque para dirigirse al departamento de Jorge Valdivia.

El abogado querellante Jorge Correa contó que "suben a la camioneta de Valdivia, iba manejando el hermano de él (Claudio), y ella (la denunciante) se empezó a sentir mal. Valdivia empieza a manosear, ella trataba de esquivar, y entran, pero pensó que se le iba a pasar porque no se explicaba diciendo: 'Tomé dos de estos tragos Ramazzotti, no puede ser que me haya producido este efecto', y después eso se fue agravando al otro día en la mañana".

En el video de seguridad del edificio se aprecia que llegan a eso de las 4:20 de la mañana. Valdivia le abre la puerta a la denunciante y él se queda ahí mientras viene el resto del grupo. Ella se lleva la mano a la boca como bostezando.

La joven en su declaración afirmó que "cuando llegamos al domicilio de Jorge, la camioneta fue estacionada frente al edificio. Yo me bajé tambaleando, pero caminando. Todos entramos al edificio. Recuerdo que saludamos al conserje y que Jorge iba adelante. Luego subimos al ascensor".

La cámara que está en el piso del exfutbolista registró que uno a uno comienzan a salir del ascensor. Valdivia primero que todos, ya que es quien abre la puerta. Lo acompañan dos amigos, de quienes hasta ahora no había conocimiento público. Atrás aparece Claudio Valdivia y las dos jóvenes estudiantes universitarias, quienes tienen un pequeño diálogo.

En su relato, la denunciante reconoce estar consciente en todo momento, pero algo le impide reaccionar. Habla de una relación sexual no consentida, forzada por Jorge Valdivia, que habría comenzado en el balcón del departamento. Algo de eso incluye el primer relato recogido por Carabineros: "Jorge comenzó a tocarla y agarrarla del cuello, a morderle las orejas y darle besos dándole la vuelta. Sus rodillas se golpearon contra un asiento de cemento, sus manos apoyadas en el piso, bajándole los pantalones".

La denunciante recuerda que uno de los amigos de Valdivia vio la escena y bajó al primer piso, tras lo cual Valdivia la llevó a su habitación para concretar lo que hoy es calificado por la Fiscalía como una violación.

La salida del departamento de Valdivia

Todo sucedió en un lapso de 2 horas y 30 minutos. Incluso, la cámara de seguridad también registra el momento de la salida de la estudiante y su amiga. Ambas jóvenes salen a tomar un Uber y la denunciante no está con su pantalón, sino que con una especie de chaqueta amarrada a su cintura.

"Recuerdo haber estado tan asustada que con mi amiga empezamos a buscar mis cosas y no las encontrábamos. En el interior del dormitorio la luz estaba apagada y solo entraba el haz de luz por la puerta abierta", recordó en la declaración. "Me fui de esa casa con mi polera, mis calzones, mi blazer enrollado en mi cintura y mis tacos".

Antes de subir al vehículo que las esperaba, la amiga de la denunciante hace un pequeño video, el cual para la Fiscalía reafirmaría la versión de la joven. "Es una grabación de seis segundos, en donde si bien la víctima parece caminar bien, se ve que se da la vuelta y le dice algo que solo se entiende un balbuceo. Eso nos da cuenta del estado en el que estaba al momento de salir y refuerza la idea de que si está saliendo en ese estado, bueno, como estaba cuarenta minutos antes, quizás una hora antes", expuso el fiscal Rodrigo Celis.

Contacto entre Valdivia y la denunciante después de esa noche

La interacción entre Jorge Valdivia y la denunciante seguiría a través de Instagram horas después, el viernes 18 de octubre.

Jorge: Hola. ¿Estás enojada?

Denunciante: Nooo estoy en clases jajajjaja.No puedo agarrar mucho el teléfono.

Jorge: Ya. Todo bien entonces por lo de ayer??

Nada forzado? O sientes que te obligué

Denunciante: Todo bien, ningún problema.

Acuérdate de dejar mis cositas abajo plis para poder entrar a mi casa jajaja.

En ningún momento del diálogo por Instagram la denunciante recrimina a Valdivia por lo sucedido. Días más tarde, en su declaración judicial, aclararía la razón: "Yo por miedo, ya que él tenía mis cosas y porque me sentía avergonzada, solo le respondía tratando de dar muestras de normalidad".

El domingo 20 de octubre la denunciante decide ir al médico. "Desde el viernes al domingo, yo me sentía muy mal, tanto física como anímicamente. Sentía mucho dolor de cabeza, náuseas y mucho cansancio. Algo que nunca había sentido producto de la ebriedad", aseguró.

La evidencia y el relato de la joven, hacen que el médico la derive de urgencia a un psiquiatra. Hasta esa visita al médico, la joven no había resuelto denunciar. Pero al ver las noticias el lunes 21 de octubre, decide ir a la Fiscalía. "Todo cambió cuando veo la noticia de que había una persona que le había pasado algo con Jorge Valdivia, casi igual a mí. Muchos amigos me comenzaron a contactar preguntándome si yo era la víctima de las noticias".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Jorge Valdivia