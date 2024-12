El historial de sanciones a la jefa narco de "Los Marchant" y los reclamos de su abogada por amenazas contra Monsalve

04 dic. 2024 - 13:23 hrs.

Este domingo, el exsubsecretario Manuel Monsalve cumplirá dos semanas al interior del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva, que fue ratificada el pasado miércoles por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Su llegada al recinto no estuvo exenta de polémicas. Las denuncias por presuntas amenazas recibidas por el exmilitante socialista al interior de la Cárcel de Rancagua, hicieron que el Séptimo Juzgado de Garantía ordenara su traslado inmediato para resguardar su seguridad.

La autora de una de esas presuntas amenazas es Antonella Marchant, la líder de “Los Marchant”, una agrupación criminal dedicada al narcotráfico, que operaba en la comuna de Lo Espejo. Según comentó el propio Monsalve a sus abogados, durante la primera visita de estos a la cárcel de Rancagua, Marchant le habría dicho “te voy a poner las manos Monsalve, así como voh le pusiste las manos a mi hermano”, mientras realizaba un gesto simulando cortar el cuello.

Sin embargo, el pasado 22 de noviembre, la abogada de Marchant, Carolina Medina, ingresó una solicitud para realizar una audiencia de cautela de garantías, que quedó fijada para el próximo 16 de diciembre, donde asegura que su representada “no se encuentra en condiciones de ejercer los derechos que las garantías judiciales consagradas en nuestra Constitución”.

En el texto, acusa que la denuncia sobre las amenazas contra el exsubsecretario no tienen asidero. “En la mañana del día 22 de noviembre de 2024, se le atribuye de forma ilegal y arbitraria el hecho de presuntamente ‘haber amenazado al exsubsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, al interior del recinto penitenciario de Rancagua’, hechos de los cuales, no hay mayor certeza jurídica, y es de conocimiento público que, hasta la fecha no existe ni ha existido algún riesgo a la seguridad personal del señor Monsalve, ni de mi defendida”, se lee en el documento. Las presuntas amenazas están siendo investigadas por la Fiscalía de O'Higgins.

En medio del proceso, la defensa de Marchant solicitó que la interna cumpla efectivamente su condena en el C.P de Rancagua, ya que desde 2023, ha sido objeto de diversos traslados. Y es que la líder del peligroso clan dedicado al narcotráfico, ha protagonizado diversos incidentes al interior de los penales por los que ha transitado.

Agresiones y tráfico de drogas: las nueve sanciones de Marchant

Fue en mayo de 2023 cuando Marchant fue condenada a la pena de 15 años de cárcel tras liderar las operaciones de la banda criminal que también integraban su padre y su ex pareja, Sabrina Durán, quien fue acribillada el pasado 24 de octubre de 2023, mientras cumplía condena con el beneficio de libertad vigilada.

Sin embargo, su ingreso a prisión no la detuvo para seguir liderando operaciones de tráfico. Fue justamente desde los recintos donde estuvo recluida, donde Marchant continuó dirigiendo la comercialización de droga, principalmente aquella desplegada en el sector de las Dunas de la comuna de Lo Espejo. Junto con esto, llevó adelante diversas operaciones para internar droga al interior de los centros penitenciarios.

Para esto último, Marchant coordinaba la operación con tres personas, dos de ellas, abogados cercanos a la condenada. La líder del clan familiar, les señalaba a estos últimos los nombres de las reclusas a las que debían visitar para hacerles entrega en ese acto de la sustancia ilícita que ingresaban al recinto penal.

Estas operaciones daban cuenta de la peligrosidad de la interna, quien no solo realizó operaciones de tráfico de drogas dentro y fuera de la cárcel, sino que también participó en numerosos incidentes en los recintos penitenciarios, por los que a la fecha, ha recibido cerca de diez sanciones.

El último incidente ocurrió el pasado 2 de noviembre, cuando cerca del mediodía, participó de una riña en el Módulo N°82 de la cárcel de Rancagua. La pelea la protagonizó Marchant junto a otras tres reclusas, entre ellas, su expareja Kimberly Gómez, y Tahina Ballesteros, quien cumple una condena de 22 años por el asesinato de un arquitecto en 2017.

A este se suman otros tres hechos ocurridos durante este año, donde ha sido sancionada por “tenencia, consumo o elaboración de drogas” en dos oportunidades, y por “resistencia activa al cumplimiento de órdenes”.

Escenario similar al que protagonizó durante 2023, registra cinco incidentes por los que ha sido sancionada, principalmente, con privación de toda visita. Durante el transcurso de ese año, la jefa del clan Marchant, protagonizó dos incidentes de agresiones, uno de ellos con resultados de lesiones graves; y otros dos incidentes por “tenencia, consumo o elaboración de drogas”.

En 2022, también registró incidentes al interior del penal, donde protagonizó agresiones que terminaron con lesiones graves.

