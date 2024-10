"La citaron a trabajar sin advertirle el riesgo": Fijan fecha de juicio oral por muerte de joven en Parque Safari

09 oct. 2024 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

A partir del 12 de noviembre se llevará a cabo el juicio oral simplificado por la muerte de Catalina Torres, trabajadora de 21 años del Parque Safari de Rancagua, región de O'Higgins, quien falleció tras ser atacada por un tigre, mientras cumplía labores de limpieza en el recinto en agosto de 2021.

Así quedó determinado en la audiencia de preparación de juicio, en donde el fiscal a cargo, Maximiliano Mariángel, explicó que los imputados por cuasidelito de homicidio son tres: el dueño del recinto; su hijo, en calidad de gerente de operaciones; una veterinaria.

Fiscalía asegura que no le advirtieron que el tigre estaba suelto

Según explicó el fiscal Mariángel, la investigación del Ministerio Público indica que "los imputados no cumplieron las medidas de cuidado y diligencias debidas para advertir a la víctima que el tigre estaba suelto".

"Eso es lo que se va a discutir en el juicio, de que los tres acusados no tomaron el cuidado necesario para que las personas que trabajaban ese día, fueran advertidos de que al ingresar (al territorio del animal) iban a correr un riesgo mayor", complementó, para luego precisar que tienen 60 testigos del caso.

También precisó que desde el Parque Safari indican que el fallecimiento de Catalina se dio por su propia negligencia o imprudencia al haber ingresado al sector donde estaba el tigre suelto.

Mariángel aseguró que al momento del ataque, la víctima estaba ejecutando una acción que no le correspondía según su contrato, pues ella solo debía limpiar el parque, pero no la jaula del tigre ni el sector donde están los animales. "Aquí hubo una falta a los reglamentos de seguridad (...) ella tenía que cumplir una función que dispusieron sus jefaturas, no de voluntad propia, sino que era su trabajo", concluyó.

Madre de Catalina: "Estoy luchando por justicia"

Según publicó el medio local El Tipógrafo, la madre de Catalina, Sara Ibarra, aseguró que la joven, que se desempeñaba como guía en el parque, no tenía formación en manejo animal. "La citaron a trabajar sin advertirle del riesgo que corría. Estoy luchando por justicia y para que esto no le suceda a nadie más", dijo.

Respecto a las penas, el fiscal detalló que "los cuasidelitos, los delitos cometidos con culpa, son bajos. Pero sí, nosotros buscamos obtener una condena, una sanción, que probablemente va a ser cumplida en libertad, pero sí es una sanción que establezca que efectivamente hubo una infracción de reglamento y una infracción al cuidado, y que eso ocasionó el fallecimiento de la víctima".