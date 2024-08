Mamá de trabajadora de Parque Safari muerta por tigre en 2021: "La mandaron a hacer una labor que no le correspondía"

09 ag. 2024 - 00:23 hrs.

¿Qué pasó?

Dos años pasaron desde que una trabajadora del Parque Safari de Rancagua muriera tras ser atacada por un tigre, mientras ella realizaba labores de limpieza.

Se buscaba un juicio abreviado, pero los imputados no reconocieron su responsabilidad, por lo que comienza ahora un juicio oral en busca de responsabilidades.

La muerte de la mujer

Un trágico error que le costó la vida a Catalina Torres, de 21 años, trabajadora del Parque Safari de Rancagua.

La fatídica mañana del 6 de agosto de 2021, Catalina entró a la jaula de los tigres para realizar labores de limpieza, algo que no estaba entre sus funciones.

Aquel viernes, un tigre que -por razones que se investigan estaba suelto- la atacó hasta matarla.

No se activó un protocolo, nadie intervino, el arma para contener al animal nunca llegó. Eso asegura la familia.

Mamá de Catalina

Sara Ibarra, la mamá de Catalina, contó que “mi hija era guía, no de manejo animal, ella no tenía la expertiz, protocolo, una inducción, no tenía ni un manejo”.

Añadió que “ellos siempre han dicho que mi hija hizo una acción temeraria, que ella entró por gusto, mi hija no entró, a ella la mandaron a hacer una labor que no le correspondía”.

Audiencia

Este jueves se realizaría el juicio abreviado contra el dueño del recinto, Iván Sánchez; el gerente de operaciones Pablo Sánchez y la veterinaria Valeria Olmo. Todos por imputados por cuasidelito de homicidio.

En esta audiencia se buscaba que las partes llegaran a un acuerdo y que los imputados reconocieran su responsabilidad. Algo que no ocurrió.

Un destino que su madre esperaba resolver este jueves. Pero ante la negativa de los tres imputados, todo se definirá en un juicio oral.

La trágica muerte de Catalina aún no tiene responsables. Lo único que pide la familia es justicia para quien, mientras hacía un trabajo que no le correspondía, terminó perdiendo la vida.

