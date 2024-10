"Yo tengo mucho miedo": El relato de chilena que tuvo que evacuar en Tampa ante llegada del huracán Milton

09 oct. 2024 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

El huracán Milton ha comenzado a generar estragos y en Florida ya se comenzó a sentir el fuerte viento y las precipitaciones, generando que miles de personas tengan que evacuar a zonas más seguras. En este contexto, Ximena, una chilena residente de la zona, conversó con Megatiempo y explicó el panorama que se ha vivido en las últimas horas.

La compatriota vive a 30 minutos de Tampa, lugar donde trabaja, y detalló que la situación "ha estado bien complicada" en estos días, por ejemplo, porque "ya no hay bencina", un servicio fundamental en estos casos de emergencia.

Ximena indicó que el martes —al menos donde ella está— no había lluvia ni viento, pero que esta jornada todo cambió y las precipitaciones se han ido intensificando.

"Han pasado avisando con micrófono que hay que irse"

De acuerdo a lo anterior, la entrevistada señaló que "mucha gente me comentaba que no se iban a ir, aunque no vivían tan cerca de la costa… igual había zonas en las que había que evacuar".

"Han dado mucho énfasis en que la gente tiene que salir de sus casas si no es seguro. Han estado full dedicados al tema de huracán Milton", sostuvo.

Respecto a la seguridad en Florida, Ximena remarcó que "han pasado autos, camionetas de la policía y desde el condado, avisando con micrófono que la gente se tiene que ir de tal sector".

"No sé nada de huracanes, entonces uno se asusta"

Por último, hizo hincapié en que no ha tenido mucha experiencia con huracanes tan destructivos, afirmando que "yo tengo mucho miedo. No tengo costumbre. No sé nada de huracanes, entonces uno se asusta igual. Es complicado".

Cabe destacar que el huracán Milton es un huracán de categoría 5, eso quiere decir que los vientos que trae superan los 250 kilómetros por hora. En tanto, se espera que llegue a la costa del golfo de Florida en la madrugada de este jueves.