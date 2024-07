Distintas hipótesis de un enigma: ¿Qué teorías maneja Fiscalía sobre la desaparición de Kurt Martinson?

11 jul. 2024 - 17:20 hrs.

La justicia retomará un caso que está pronto a cumplir diez años en nuestro país. Por decisión de la Fiscalía Regional de Antofagasta, se reabrió la investigación de la enigmática desaparición de Kurt Martinson García, el guía turístico que fue visto por última vez el 24 de noviembre de 2014, en San Pedro de Atacama.

Pese a los innumerables operativos por dar con su paradero, la ubicación del hombre de 35 años no ha podido ser identificada hasta hoy. Tan misteriosa es la trama, que distintas hipótesis han tratado de darle respuesta a una incógnita imposible de resolver.

"Mamá, ¿te están siguiendo?"

Su llegada a San Pedro de Atacama ocurrió en 2014 tras un breve periodo viviendo en Bolivia, donde se desempeñó como modelo e incluso participó en comerciales para la televisión. De pequeño tenía la aspiración de ser sacerdote, pero finalmente se profesionalizó en el ámbito de la aventura y encontró trabajo como guía turístico en el lujoso Hotel Alto Atacama.

Mientras estuvo en aquella zona de la región de Antofagasta, día y noche conversaba con su madre, Ana María García, con quien tenía una gran cercanía.

Cartel de cuando se cumplió un año de la desaparición de Kurt Martinson (archivo Aton)

"La última vez que hablamos, él me había pedido una bicicleta para llegar más rápido al hotel. Cuando lo llamo, ya no estaba contestando su teléfono. Lo llamé más tarde para avisarle que le mandaba la bicicleta, pero como no contestaba, decidí no mandársela, porque dije 'algo está pasando aquí'", relató la mujer a Meganoticias.

Ana María le escribió por WhatsApp a su hijo, sin obtener respuesta. Con la incertidumbre al máximo, recordó una conversación telefónica que habían tenido dos semanas atrás: "Mi intuición me decía que a Kurt le había pasado algo malo. Estuvo llamándome varias veces y me preguntaba: 'mamá, ¿te están siguiendo? ¿Estás segura que estás bien, que no te están siguiendo?'".

La cronología de la desaparición de Kurt Martinson

Aquel lunes 24 de noviembre de 2014, los antecedentes de la desaparición de Martinson corresponden a los siguientes:

07:40 horas : Kurt sale de su casa en dirección al Hotel Alto Atacama.

: Kurt sale de su casa en dirección al Hotel Alto Atacama. 09:15 horas: lleva a un grupo de turistas a una excursión a la Cordillera de la Sal.

El traslado no estuvo exento de problemas, pues testigos señalaron que Martinson incomodó a los pasajeros, molestándose porque algunos de ellos utilizaban lentes oscuros. Acusaron que el guía golpeó la ventana del vehículo que los trasladaba y que reía sin razones aparentes.

Pasadas las 12:00 horas : el grupo estaba de vuelta en el hotel. Los reclamos de algunos turistas llegaron a los oídos del entonces jefe de excursiones del lugar, quien decidió ponerle fin a su contrato.

: el grupo estaba de vuelta en el hotel. Los reclamos de algunos turistas llegaron a los oídos del entonces jefe de excursiones del lugar, quien decidió ponerle fin a su contrato. 15:05 horas : Kurt realiza su última llamada telefónica. Contactó al hotel en el que trabajaba.

: Kurt realiza su última llamada telefónica. Contactó al hotel en el que trabajaba. Cerca de las 19:00 horas: vecinos ven a un hombre caminando con su torso desnudo. Era Kurt rumbo a Catarpe, una zona ubicada a nueve kilómetros de San Pedro de Atacama.

De ahí en adelante, se inició una intensa búsqueda por los desérticos alrededores, incluyendo interrogatorios a cercanos y trabajadores del recinto hotelero.

En la búsqueda de Kurt Martinson también participaron "Los Topos" (archivo Aton)

La billetera y el celular de Kurt fueron encontrados, pero...

Ese mismo lunes, un taxista encontró la billetera de Kurt con sus pertenencias (carnet de identidad, tarjeta de crédito y su Cuenta RUT) en un pequeño canal de regadío. Lo extraño es que el hallazgo fue a varios kilómetros del lugar en que fue visto por última vez.

Su celular también apareció durante la jornada, a unas cinco cuadras del lugar en donde estaba la billetera. El dispositivo lo descubrieron turistas que se lo trajeron consigo hasta Santiago y luego quedó en manos de los investigadores.

Sin embargo, "alguien de la policía lo manipuló indebida y erróneamente, intentando abrirlo para resolver el caso, hasta que el iPhone se terminó bloqueando", comentó Vinko Fodich, abogado de la familia Martinson García.

Kurt Martinson, el guía turístico que lleva casi 10 años desaparecido (archivo)

Diferentes hipótesis de un enigma

Las principales hipótesis que intentará dilucidar la investigación de la Fiscalía Regional de Atacama corresponden a las siguientes:

Fatal participación en una fiesta

Francisco Pulgar, actual diputado y cientista criminalístico que participó en la búsqueda de Kurt, sostuvo que el día en que desapareció Martinson se estaba desarrollando la Fiesta de San Pedro. "Había excesivo consumo de alcohol; por lo tanto, circunstancialmente, pudo haber una pelea que le haya quitado la vida o dejado en malas condiciones, llevándoselo en un vehículo y hecho desaparecer en un lugar distinto".

La supuesta relación con la mujer de un empresario local

La segunda teoría es que Kurt tenía más que una amistad con la pareja de Mauricio Ciocca, dueño de dos restaurantes en San Pedro que Martinson conoció durante su estadía en el norte chileno. Según aseveraron Ana María y Vinko, el desaparecido no tenía buena relación con el empresario.

¿Será que Fiscalía investigará a Ciocca en la reapertura del caso? Imposible. Seis meses después de la desaparición, once días más tarde de ser interrogado y el mismo día en que se iba a realizar un allanamiento en su casa, fue encontrado sin vida tras suicidarse.

De todos modos, los fiscales de ese entonces, Raúl Marabolí y Claudio Sobarzo, descartaron que su suicidio tuviera relación con el caso, pese al hecho de que dejó una carta sellada a la cual la familia Martinson García nunca tuvo acceso.

Archivo Aton

Ataque de terceros por su enemistad con las drogas duras

David Lagos es amigo de Kurt y participó en su búsqueda. Si bien reconoce que el guía turístico solía consumir marihuana esporádicamente, se declaraba enemigo de las drogas duras.

"Él se manifestó en lugares privados, diciendo 'esto es un restaurant de narcos'. Yo creo que se buscó problemas con ese tipo de personas en San Pedro, razón por la cual su desaparición fue encargada", expresó a Meganoticias.

Trastorno psicótico por estrés laboral

En uno de los últimos informes policiales se descartó la hipótesis de que Kurt se haya suicidado, pero abordó la teoría de que pudo haber muerto en el desierto, luego de sufrir un trastorno psicótico por estrés laboral.

"Estaba la teoría de que Kurt había sufrido un delirio místico, en base a los testimonios de las personas que trabajaban en el hotel. Estas personas dijeron que salió caminando sin rumbo hacia el desierto, razón por la cual habría muerto de hipotermia. Es poco probable, porque en esa época (noviembre) las temperaturas en esa zona de San Pedro no son tan bajas", señaló Lagos.

De acuerdo al anuncio de la Fiscalía Regional, en la reapertura del caso está trabajando el equipo de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, contactándose permanentemente con los familiares del desaparecido.