"Estaba acostado desnudo": Rafaella Di Girolamo entrega cruda declaración en querella por abusos contra Cristián Campos

¿Qué pasó?

La psicóloga Rafaella Di Girolamo, hija de la destacada actriz nacional Claudia Di Girolamo, mantiene una querella contra Cristián Campos por presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido en que su progenitora y el actor estuvieron casados.

Durante este miércoles se reveló parte del testimonio que la profesional entregó el pasado 5 de abril ante el magistrado Edgardo Gutiérrez, instancia en la que entregó crudos relatos de las acciones que habría cometido Campos.

El relato

En su relato de 10 páginas, Di Girolamo afirma que "yo tenía alrededor de 16-17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al (restaurant) Tip y Tap. Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka".

"Él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, transparentes. Se podría decir (que) muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera", testificó.

“Estaba acostado desnudo”

Di Girolamo afirma que su madre le prohibió ir al colegio y salir de casa. Pese a eso, Campos le habría dicho que "había tenido una discusión con mi mamá, porque ella estaba molesta por nuestra amistad y nuestra cercanía, por lo que teníamos que tomar distancia".

"No recuerdo si yo le pregunté algo, tampoco cómo nos fuimos y cómo llegamos a la casa, sólo que después yo estaba en mi pieza nerviosa, preocupada y confundida. Mi mamá llegó después de su jornada laboral, abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido, se me acercó desesperada y me dijo: '¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo?'", relató.

Y agregó: "Cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de los 40 años, ella me dice: 'Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo'. Después me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama".

Enfrentó a Campos

Di Girolamo dijo que hace 10 años enfrentó a Campos. "Le dije: 'tú abusaste de mí cuando chica'", indicó la psicóloga y que Campos había aceptado la situación. "Me dijo que se lo había tratado en terapia y me preguntó si yo tenía algún trauma sexual".

Además, afirmó que en 2022 les contó a sus medios hermanos Antonio y Pedro Campos (hijos del matrimonio entre el actor y Di Girolamo).

"Meses después confrontaron a su padre, conversación que me contó mi hermano Antonio, sin detalles, sólo diciéndome que ante la conversación que tuvo con él no tenían dudas que él había abusado de mí y que todo era verdad. Desde ese momento, mis hermanos no tienen relación con su padre", cerró.

