"Es para que se vea bonito": Multan a conductor sorprendido en un auto deportivo con vidrios polarizados

10 jul. 2024 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles 10 de julio, funcionarios de la comuna de La Florida (Región Metropolitana), en compañía de Carabineros, realizaron una fiscalización vehicular en la intersección de Froilán Roa con Américo Vespucio, a un costado del Mall Plaza Vespucio.

Hasta cerca de las 11:45 hora ya habían sido multados más de 15 de casi 150 vehículos fiscalizados, en su mayoría por documentos vencidos, como la licencia de conducir, permiso de circulación, restricción vehicular, SOAP, entre otros. Dichos autos fueron retirados de circulación.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de un vehículo deportivo de color verde marca Honda que tenía los vidrios completamente polarizados, lo que se encuentra prohibido en algunos casos según la ley.

Conductor fue multado por usar vidrios polarizados

El mayor Fabián Fuentes explicó que el conductor fue multado por usar los vidrios polarizados sin los sellos correspondientes que establece la reciente ley.

El vehículo fue multado

El carabinero explicó que estos vidrios polarizados no se encontraban regulados, debido a que no mantenía ningún tipo de sello de fábrica ni de alguna empresa regular que haya realizado el trabajo.

Ante ello, Carabineros le retuvo la licencia, la que podrá recuperar una vez que pague la respectiva multa, la que corresponde a una infracción menos grave, que conllevan una sanción de entre 0,5 a 1 UTM, es decir, entre $32.983 y $65.967, según el valor de la unidad a julio del 2024.

Cabe recordar que la nueva ley establece una serie de normativas respecto al uso de vidrios polarizados. Establece que sí se pueden usar de acuerdo a determinados porcentajes de transmisión de luz, para que se pueda ver al exterior. Sin embargo, en el caso del parabrisas está prohibido usarlo. Para conocer los detalles de la normativa ingresa aquí.

"Es para que se vea bonito el auto"

Pese a la multa que recibió, el conductor del vehículo se mostró tranquilo y aseguró: "Asumo las consecuencias, tampoco es tan caro el parte. Es para que se vea bonito el auto".

Incluso, el automovilista se mostró desafiante y confesó: "Me da lo mismo no cumplir con esa parte de la ley. Con los papeles y todo sí, pero esto no". De hecho, admitió que iba a continuar usando los vidrios polarizados e iba a asumir las nuevas multas. "En otros países el polarizado está permitido", concluyó.

