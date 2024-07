Alertan sobre fiestas clandestinas en túneles y bajo autopistas sin ningún tipo de seguridad o control

10 jul. 2024 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales, jóvenes han compartido registros de particulares fiestas clandestinas a las que asisten, las cuales destacan por llevarse a cabo al interior de túneles y debajo de autopistas.

Se trata de fiestas electrónicas llamadas "rave", a las cuales asisten cientos de personas sin ningún tipo de seguridad y de control.

¿Qué se sabe de las fiestas clandestinas?

Este tipo de eventos son promocionados por redes sociales, con una ubicación secreta que es revelada el mismo día de la fiesta.

Pese a realizarse de manera clandestina, tienen un alto nivel de producción, contando con DJ en vivo y luces. Según los registros, los asistentes consumen alcohol y drogas.

Según el relato de los jóvenes, estas fiestas tendrían filas para ingresar y durarían hasta el amanecer.

Uno de los puntos donde se llevan a cabo estas producciones es en la comuna de Independencia, en la Autopista Panamericana con 14 de la Fama. Ahí, los jóvenes se reúnen debajo de la autopista, en pleno espacio público y al lado de vecinos.

Fiestas clandestinas en túneles

Gracias a los mismos testimonios en redes sociales se logra identificar que estas fiestas clandestinas de música electrónica se efectúan en los túneles del Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara, conocido por estar ubicado a un costado del Zanjón de la Aguada y del Centro de Justicia.

Los túneles se encuentran en el límite de las comunas de Santiago y San Joaquín, y están diseñados como una vía para el agua en caso de inundación. Sin embargo, lejos del uso para el cual fueron construidos, actualmente son espacios de grandes eventos, que no cuentan con horario de cierre, con venta de alcohol, sin servicios higiénicos y sin control de edad.

Los riesgos de las fiestas clandestinas en túneles

Marcelo Quijada, prevencionista de riesgos del Inacap, señaló que estos túneles "bajo ninguna condición es un lugar habitable. No dice cuánto mide, no dice qué ancho tiene, no dice no entrar. No hay ninguna restricción para personas como nosotros".

"Esto es lo que técnicamente se denomina un espacio confinado, porque es un lugar que tiene sólo un ingreso y una salida. No sabemos si tiene más salidas, en ninguna parte lo dice. Tiene complicaciones de ventilación, no tiene ventilación natural, no tiene iluminación y no tiene agua", expuso.

El experto explicó que "armar una fiesta, traer una gran cantidad de personas e iluminar, requiere generadores. Los generadores son diésel. La combustión del generador genera gases tóxicos que son mortales, monóxido de carbono, y eso puede producir un accidente gravísimo y fatal por el solo hecho de iluminar".

"Aquí hay una serie de situaciones y condiciones que saltan a la vista, en las cuales hay un riesgo inherente de un accidente grave o fatal", agregó.

Asistentes a fiestas clandestinas se podrían perder en los túneles

Quijada indicó que "en función de alguna inundación inesperada, con gente adentro, podríamos tener graves consecuencias por no tener la opción de evacuar. Tenemos que considerar que lo más probable es que las personas que estén en este tipo de lugares no estén en condiciones de reaccionar rápido, por la cantidad de alcohol y droga".

Además, afirmó que al realizar un recorrido por los túneles "no sabemos lo que vamos a encontrar más adelante porque aquí uno se desorienta. Cuando no hay una guía hacia donde uno va saliendo o entrando la persona se desorienta".

Cabe recordar que la semana pasada cinco jóvenes, entre 15 y 18 años, debieron ser rescatados de estos túneles, luego de permanecer perdidos por cerca de cuatro horas y recorrer varios kilómetros bajo tierra.