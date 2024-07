Le había pedido una "limpieza de magia negra": Declaran culpable a hombre que mató a su amiga tras invitarla a su casa

11 jul. 2024 - 09:10 hrs.

A más de dos años del crimen de Jeannette Medina Álvarez, finalmente la justicia declaró como culpable a Alexis Berríos Aedo, su supuesto amigo que la asesinó después de una discusión en su domicilio y que trasladó su cuerpo hasta un solitario sector en Quilpué.

El caso generó conmoción en la comuna de la región de Valparaíso, no solo por su brutalidad, sino también por sus particularidades. Después de compartir en un local clandestino, el propio criminal confesó que la invitó a su casa para que ella le hiciera "una limpieza", pues creía que tenía un "maleficio".

La Fiscalía solicitaba 12 años de presidio para el hombre, pero la pena de presidio fue modificada durante el transcurso del juicio y aumentó a 20 años de cárcel efectiva, lo que se ratificará el lunes 15 de julio, cuando se dicte la sentencia final.

La particular historia detrás del crimen

Jeannette y Alexis se conocían desde, al menos, 2020. Forjaron una amistad que estuvo al borde del romance, pues cercanos decían que había un vínculo sentimental entre la mujer de 61 y el hombre de 31 años.

Imagen referencial (Aton)

El 5 de julio de 2022 se juntaron en un local clandestino en Quilpué, donde estuvieron entre las 13:00 y las 21:00 horas, comiendo y consumiendo alcohol. Después pasaron a una botillería y caminaron hasta la casa del homicida, bajo el pretexto de que él necesitaba una "limpieza" para quitarse la magia negra que, supuestamente, le había hecho una expareja y otra mujer.

"Me hacían maleficios. Como a mí me interesa mucho el tema del esoterismo, me di cuenta de que me estaban 'trabajando' con magia negra", relató Berríos al inicio de la investigación.

Al enterarse de lo que le sucedía a su amigo, "ofreció ayudarme (...) haciéndome una limpieza de energía en mi casa. Me dijo que iba a pasar un sahumerio y rezar con cuarzos a San Benito. También era bruja y hacía trabajos, pero de magia blanca", aseguró el sujeto.

El ritual se desarrolló dentro de una relativa normalidad, con ambos consumiendo alcohol y drogas; pero la situación dio un giro alrededor de las tres de la madrugada del 6 de julio. Protagonizaron una discusión en la que él terminó asfixiándola con una bolsa y agrediéndola con puñetazos.

Después de quitarle la vida, Alexis trasladó el cuerpo semidesnudo de Jeannette y lo dejó a la orilla del camino de tierra de un solitario sector, siendo encontrado en la mañana de aquel día bajo una intensa lluvia.