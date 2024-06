"Me quedé agonizando en el suelo": El crudo relato de enfermera Pola Álvarez en juicio por brutal ataque sufrido en 2022

26 jun. 2024 - 19:35 hrs.

Hace exactamente dos años, la enfermera Pola Álvarez fue víctima de un brutal ataque que pudo haber terminado con su vida. Enrique Hanson González y Patricia Henríquez son acusado de haber concertado un plan para dar muerte a la profesional.

En el marco del juicio oral en contra de los acusados, que comenzó el pasado 17 de junio, la joven entregó el martes su declaración del traumático incidente. De acuerdo a la investigación, Hanson la apuñaló 11 veces en distintas partes del cuerpo.

Los hechos se remontan a la mañana del 26 de junio de 2022, cuando Álvarez caminaba hacia su domicilio después de terminar su turno en la clínica en que se desempeñaba laboralmente junto a Henríquez, todo en la comuna de Las Condes.

El crudo relato de Pola Álvarez

La afectada, quien hizo su declaración detrás de un biombo para que no la vieran los imputados, partió contando que en un principio pensó que Henríquez le quería robar: "Le digo 'llévate todo', le tiré mi bolso y él, sin más mediar, me dio una puñalada en la zona abdominal izquierda. No me dijo nada. Pensé que era un asalto primero".

Pola Álvarez/Captura Mega.

Tras el primer golpe, Álvarez cayó el suelo, momento que el sujeto aprovechó para seguir atacándola con el cuchillo. "Con la mano izquierda me agarró el pelo, porque me quería apuñalar el cuello. En eso me da una puñalada bajo la clavícula izquierda", detalló.

"Me tira la cabeza, como para cortarme, y no alcanza a cortarme. Me pasa el cuchillo por la cara. Tengo una cicatriz en la cabeza, que claro, maquillada no se ve, pero está, de como ocho centímetros", señaló la enfermera entre lágrimas.

"Yo le decía por favor que parara… no quería parar. Fue bien despiadado, no me lo merecía. Después de esto, me quedé agonizando en el suelo y él se fue. Me dejó botada en el suelo, muriéndome", manifestó.

Hacia el final de su testimonio durante el juicio, el fiscal le consultó las razones por las que estaba declarando, ante lo que ella respondió: "Porque me atacaron, me intentaron matar. Es un homicidio calificado en calidad de frustrado que ideó Patricia Henríquez y que ejecutó Enrique Hanson". Por este delito los imputados arriesgan 12 años de cárcel.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

