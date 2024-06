"Ver morir a un hijo así no se lo doy a nadie": Habla padre de joven que habría sido asesinado por un amigo

26 jun. 2024 - 11:56 hrs.

Una reunión de amigos que tuvo lugar el pasado 15 de junio en Llolleo, región de Valparaíso, terminó de forma fatal: con un fallecido tras una riña en plena vía pública.

De acuerdo a lo que se supo en aquella oportunidad, eran tres amigos los que estaban en aquella junta. El saldo: una víctima fatal, un victimario y un herido que llegó al consultorio de Llolleo y que se posicionó como testigo de la escena.

La víctima del asesinato fue Eduardo Meléndez, de 34 años, quien era conocido como "El Kalule". Todo el problema se originó cuando Meléndez, tras vender un televisor, empezó a jactarse del dinero que poseía luego de concretar esa transacción.

Esa actitud generó escozor en el presunto victimario, "El Pimpón", bajo los efectos del alcohol empezó una pelea a combos. Tras ser agredido, Meléndez fue a buscar un cuchillo para atacar a los otros dos sujetos. Y el acusado sacó un arma de similares características consiguiendo atacar a la víctima, lo que habría provocado su muerte.

Imagen referencial / Créditos: ATON

A casi dos semanas de ocurrido ese hecho, la familia de la víctima fatal conversó con El Líder de San Antonio. Benjamín Meléndez, el padre de "El Kalule" recordó lo que fue esa primera imagen cuando vio el cuerpo de su hijo herido de muerte.

"Cuando yo llegué ahí lo vi en el suelo tirado, tapado en sangre, botando sangre, estaban reanimándolo y eso no se lo doy a nadie. La verdad de las cosas no se lo doy a nadie, ver morir a un hijo así no se lo doy a nadie", dijo.

El padre sigue: "los golpes le cortaron la carótida, y por lo que me explicó el médico legal, al muchacho no le llegó sangre al cerebro y se ahogó con la misma sangre. O sea, fueron los golpes los que lo mataron".

"Por eso sé que voy a tener las fuerzas, se lo juro, voy a tener las fuerzas para luchar hasta el último, con las manos limpias, como tiene que ser. Yo no quiero venganza, yo solamente quiero justicia, esa es mi palabra. Quiero justicia"