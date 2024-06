Conductor fue sorprendido manejando un auto que llevaba 11 años sin permiso de circulación

24 jun. 2024 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes se realizó una fiscalización en plena avenida Vicuña Mackenna, en concreto, en el sector que une las comunas de Macul, Ñuñoa y San Joaquín, en la Región Metropolitana.

Hasta las 12:00 horas se habían realizado 400 controles y se reportaron 34 infracciones. Una de ellas corrió por parte del conductor de un vehículo que llevaba 11 años sin sacar su permiso de circulación.

Se trata de un auto tipo sedán, de color negro y vidrios polarizados, que obtuvo el documento por última vez en marzo del 2013.

Al instante de ser controlado por los fiscalizadores, el automovilista argumentó que el vehículo llevaba mucho tiempo detenido sin uso.

Auto sin permiso de circulación

"Las excusas son siempre las mismas"

Óscar Carrasco, jefe de fiscalización, señaló que "lo más increíble no es la excusa, lo más increíble es que en este punto hace un par de meses nos pasó exactamente lo mismo. Una camioneta que llevaba 9 o 10 años con la documentación vencida".

"Las excusas son siempre las mismas: que el vehículo estaba en el taller mecánico o que es un vehículo que no ocupo normalmente", sostuvo.

Cabe destacar que la multa por no tener el permiso de circulación al día va entre 1 y 1,5 UTM ($65.770 a $98.655, según el valor de la UTM a junio del 2024).

Además, Carabineros tiene la facultad de retener el auto en cuestión y enviarlo a los corrales municipales.

¿Qué dijo Carabineros?

En tanto, el capitán de Carabineros Matías Fernández detalló que habitualmente ciertos conductores no tienen sus papeles al día, o que incluso presentan documentos que no corresponden: "La gente hoy en día no entiende que andar con papeles falsificados de vehículos es un delito".

Respecto a la infracción más común, el funcionario policial aclaró que "el más común es el permiso de circulación y después la revisión técnica. Son los dos que motivan a sacar el vehículo de circulación".

Todo sobre Noticias Chile