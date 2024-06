Joven volvía a su hogar y fue asaltado por "jauría" de motochorros que le robó su celular en Maipú

26 jun. 2024 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento hecho afectó en la noche del lunes recién pasado a un joven que caminaba de vuelta a su hogar en la comuna de Maipú. En medio del trayecto, fue atacado por una "jauría" de motochorros.

En un comienzo, la víctima se resistió a la agresión, pero fue perseguido por ellos, quienes le quitaron su teléfono y finalmente escaparon.

Por ahora, no hay detenidos por este asalto, en lo que sería un hecho que es cada vez más habitual, según han reclamado los vecinos de la intersección de calles San José con El Rey.

Un video dejó en evidencia el violento robo

Un video reproducido en Meganoticias Alerta, muestra al joven caminando por una vereda, cuando de pronto se acerca una motocicleta con dos personas a bordo.

Joven justo al momento de ser asaltado en Maipú

Más atrás le seguían otras dos motocicletas con más asaltantes, que procedieron a encerrar a la víctima para que no escapara.

En cosa de segundos, los sujetos lo intimidaron para después quitarle su teléfono celular, escapando en los tres vehículos en los que habían llegado.

"Ahora llegan y te asaltan"

A raíz de esta y otras situaciones, los habitantes del sector han tenido que resguardarse en el último tiempo, colocando seguridad en sus casas: "Hace 40 años que vivo aquí y yo me paseaba por esta calle a las 2 o 3 de la mañana y a lo mucho me encontraba un 'curadito' por ahí. Ahora no po', ahora no se puede", señaló un vecino.

"Ahora de a tres motos te llegan y te asaltan el teléfono... Nosotros nos encerramos no más", agregó el hombre.

