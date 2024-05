Ya pasó Vallenar: Padre de Megan sigue caminata en busca de reunir fondos para costear tratamiento de cáncer cerebral

31 may. 2024 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

Fabián Bustos, el padre de Megan, una niña con cáncer cerebral, sigue en su travesía para reunir 150 millones de pesos, lo que le permitiría costear el tratamiento de su hija en Estados Unidos.

Bustos emprendió una caminata desde Copiapó hasta Santiago para obtener visibilidad y reunir el dinero necesario.

Lo que está llevando adelante Bustos es similar a lo que realizó Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, que caminó desde Ancud hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric y juntar los $3.500 millones necesarios para comprar el Elvidys, fármaco que debe ser suministrado a Tomás.

Fabián Bustos llegó a Vallenar

A dos días de haber empezado su caminata, Bustos llegó a Vallenar. En conversación con el medio nortino, Nostalgia.cl resaltó el constante apoyo que ha recibido en redes sociales, algo que ha sido fundamental para seguir adelante.

"Estamos adoloridos, pero seguimos adelante (...) realmente yo no sé qué me espera en Vallenar, pero sí hay mucha gente que me pide que pase por Vallenar (...) ellos me apoyan y tengo que ir a buscar su cariño, su amor, su aporte".

En ese sentido, declaró que ha sido testigo del apoyo en las redes, pero indicó que "no he visto noticieros, no sé qué está aconteciendo con mi caso realmente".

De la misma manera, recalcó que las personas pueden seguir su recorrido y conocer la historia de su hija a través de las cuentas de Instagram (@luchandoconmegan) y TikTok (@luchando.con.megan).

¿Cómo puedo donar?

Quienes deseen donar en la campaña "Luchando con Megan" pueden realizar sus depósitos a alguna de las siguientes cuentas bancarias.

Mamá de Megan

Nombre: Lissette Navarro

Cuenta Corriente del Banco Falabella

Número de cuenta: 1-999-564147-0

RUT: 19.228.377-9

Papá de Megan