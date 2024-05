Por Megan: Padre inicia caminata desde Copiapó a Santiago para financiar tratamiento contra el cáncer de su hija

28 may. 2024 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 28 de mayo, Fabián Bustos, inició una caminata desde Copiapó hasta Santiago con el objetivo de reunir $150 millones para financiar el tratamiento contra el cáncer que le diagnosticaron a su hija.

Megan Dominic Bustos Navarro es una niña de 7 años que padece cáncer cerebral y su familia está recaudando fondos para poder viajar a Estados Unidos con el objetivo de que la niña reciba un tratamiento para la enfermedad.

"Megan tiene 7 años, padece cáncer cerebral de alto grado y necesita viajar a Estados Unidos para recibir el único tratamiento que podría sanarla", explicó su familia en la cuenta de Instagram de la campaña (@luchandoconmegan).

Según detalló Fabián a Nostálgica, Megan fue diagnosticada en diciembre pasado con "cáncer cerebral glioma de alto grado" y "le dieron de 6 meses a un año de vida".

"Este cáncer, lamentablemente, en Chile, no tiene cura como tal, pero existen ensayos clínicos que se hacen en Miami, el cual ha mostrado la cura para los niños", reconoció el padre de Megan.

"Salvemos a mi hija, por favor"

En un video donde anunció el inicio de la caminata, Fabián hizo un llamado a la solidaridad de los usuarios.

"Les pido que compartan, que difunda, que hagan que esto valga la pena, por favor (…) Salvemos a mi hija, por favor, Megan lo necesita, ama la vida, ama su vida, ama ser niña, ama jugar", expresó.

La decisión de caminar hasta Santiago la tomó luego de haber realizado varias campañas de recaudación de dinero, con las cuales no ha logrado conseguir la suma requerida.

"Estoy recurriendo a esto de la caminata porque he realizado muchas campañas solidarias, bingos, completadas y eventos, pero lo que he recolectado no da abasto. Necesito mucho dinero (…) Para mí es complicado, pero no es una cifra estratosférica como los 3.500 millones que necesita el papa de Dante", sinceró.

Camila Fabián Bustos (Instagram)

Fabián comenzó a retratar su caminata en la cuenta de Instagram de la campaña, donde mostró que salió de Copiapó escoltado por Carabineros.

En un video en que se muestra caminado por la Ruta 5, agradeció a quienes estuvieron con él en el inicio del trayecto. "Gracias Copiapó por todo el cariño que me dieron en el puntapié inicial", dijo.

¿Cómo puedo donar?

Quienes deseen donar en la campaña "Luchando con Megan" pueden realizar sus depósitos a alguna de las siguientes cuentas bancarias.

Mamá de Megan

Nombre: Lissette Navarro

Cuenta Corriente del Banco Falabella

Número de cuenta: 1-999-564147-0

RUT: 19.228.377-9

Papá de Megan