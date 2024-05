Nieta de adulta mayor desaparecida en Limache denuncia estafa de supuesta médium

28 may. 2024 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

Han transcurrido más de dos semanas desde que el pasado 12 de mayo María Elcira Contreras Mella, una adulta mayor de 85 años, desapareció en el restaurante "Fundo Las Tórtolas" en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

La mujer estaba celebrando el Día de la Madre junto a su familia, sin embargo, en un momento fue al baño del local de comida y nunca regresó a la mesa. Durante estas semanas la policía ha realizado innumerables búsquedas sin lograr resultados positivos hasta ahora.

En ese contexto, la nieta de la adulta mayor perdida, Carla Hernández, acusó que una supuesta médium intentó estafar a la familia con una millonaria suma de dinero.

María Contreras, adulta mayor desaparecida en Limache

La estafa de una médium a la familia de adulta mayor desaparecida

Según reveló la nieta, una presunta médium le cobró $100.000 a cambio de una supuesta canalización, una práctica en la que un espíritu o ser de otro mundo tomaría el cuerpo del médium y hablaría a través de este, sin embargo, este ritual nunca ocurrió.

"Me estafaron, una médium me cobró $100.000 por decirme dónde estaba mi abuela y ni siquiera hizo el esfuerzo por hacer una canalización, nada no me entregó ningún resultado", reveló a "Mucho Gusto".



Pero no solo eso, luego la médium le solicitó a Carla Hernández 3 millones de pesos, para esta vez hacer una canalización con su maestra

"Me dijo que el caso era muy complejo y que ella había hablado con su maestra, quien cobraba 3 millones de pesos, y me aseguraba que mi abuela aparecía al otro día, antes de las 4 de la tarde. Me di cuenta de que era una persona malintencionada", aseguró la joven.

Ante ello, Hernández se dio cuenta de que todo se trataba de una estafa, por lo que no pagó los $3.000.000 y cortó contacto con la supuesta médium.

La nueva hipótesis de la familia acerca de la desaparición de la adulta mayor

Pese a que por ahora no se ha descartado ninguna hipótesis respecto al paradero de María Elcira Contreras, su hijo José Luis Hernández reveló a "Buenos Días a Todos" que desde la familia sospechan de un asalto.

"¿Por qué nosotros manejamos esa hipótesis del asalto? En los estacionamientos hay unos letreritos que dicen 'no dejen los notebooks en el vehículo'. Y preguntando con los cuidadores de las parcelas, (en el lugar) roban mucho. Y se meten mucho por el canal", aseguró Hernández.

Junto a ello, Carla agregó que el día de la desaparición "mi abuela andaba con un chaquetón de piel, andaba elegante, con un anillo, con sus joyas de perla, que eran de fantasía, pero igual le pudo haber llamado la atención a alguien".