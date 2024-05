"Llama la atención ese caminar tan decidido": Familia de adulta mayor desaparecida en Limache baraja una nueva teoría

27 may. 2024 - 18:35 hrs.

En un verdadero enigma policial se ha convertido la desaparición de María Elsira Contreras Mella,, adulta mayor de 85 años de quien no se tiene rastro desde el pasado 12 de mayo, cuando celebraba el Día de la Madre junto a su familia en un restaurante de Limache, región de Valparaíso.

La principal teoría de su desaparición es que María Elsira se haya precipitado a las aguas del canal Waddington, el cual corre en las cercanías del sector en el que se tiene el último registro de la mujer.

Sin embargo, todas las labores investigativas en dicho canal no han entregado ningún indicio de la adulta mayor, por lo que su familia insiste en que otras hipótesis podrían ser factibles.

María Elsira Contreras Mella (Redes Sociales)

La nueva teoría de la familia

La más reciente teoría que bajara la familia es la de un asalto, ya que unos "letreros de advertencia" en el estacionamiento del restaurante del Fundo Las Tórtolas indicarían que en la zona los robos serían algo recurrente.

"Se va apuntando más a un accidente, dicen que todavía no hay ningún indicio que haga presumir que mi abuela fue víctima de un secuestro, un asalto, aunque obviamente no se descarta, porque no sabemos lo que pasó", dijo la nieta de la mujer, Carla Hernández, a "Buenos Días a Todos".

Sin embargo, fue José Luis Hernández, el hijo de María Elsira, quien explicó sus sospechas de un robo: "¿Por qué nosotros manejamos esa hipótesis del asalto? En los estacionamientos hay unos letreritos que dicen 'No dejen los notebooks en el vehículo'. Y preguntando con los cuidadores de las parcelas, (en el lugar) roban mucho. Y se meten mucho por el canal".

"Si están esos letreros puestos, es porque ya han tenido otros eventos de perdidas de cosas", agregó.

Ante esto, Carla acotó que el día de la desaparición "mi abuela igual andaba con un chaquetón de piel, andaba elegante, con un anillo, con sus joyas de perla, que eran de fantasía, pero igual le pudo haber llamado la atención a alguien".

"Por eso me llama la atención ese caminar tan decidido", intervino José Luis, al recordar las últimas imágenes que hay de su madre en los estacionamientos del restaurante.