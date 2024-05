"Salió con su hermana al mall chino": Madre de Jasna Oyarzún revela lo último que supo de su hija antes de desaparecer

27 may. 2024 - 17:57 hrs.

¿Qué pasó?

La madre de Jasna Oyarzún, constructora civil de 31 años que se encuentra desaparecida en Punta Arenas, región de Magallanes, entregó detalles sobre lo último que supo de su hija antes de que se le perdiera el rastro.

En conversación con Meganoticias Ahora, Magdalena Angulo se refirió, además, a una presunta persecución de la que su hija habría sido víctima por parte de la empresa en la que trabajaba, hecho que dejó plasmado en una carta.

Cabe destacar que Salfa, la compañía aludida, a través de un comunicado de prensa, confirmó que la mujer había trabajado hasta fines de abril. Desde entonces, ya no tenían vínculo.

"Había salido en la semana"

En la entrevista, Magdalena fue consultada sobre la falta de comunicación entre Jasna y su familia en los días previos a su desaparición, ya que el viernes 17 de mayo fue la última vez que supieron de ella.

Al respecto, su madre explicó que "ella era muy independiente. Había salido en la semana, había ido a la peluquería conmigo, salió con su hermana chica al mall chino, fueron al teatro. El viernes la pasó a dejar afuera de la casa".

De acuerdo a los antecedentes que se manejan, la joven no ingresó a la casa de sus padres, optando por quedarse afuera. Posteriormente se retiró.

"Yo la llamaba todos los días y le decía 'hija, te quiero mucho, te amo, ven para la casa', expresó su madre.

Respecto al motivo por el que Jasna no le habría contestado el teléfono en los días siguientes, Angulo señaló que "ella a veces estaba escuchando música, hacía aseo, o estaba trabajando".

El día de su desaparición y sus eventuales problemas con la empresa

Magdalena relató que el miércoles 22 "los vecinos nos avisaron que el portón estaba abierto, las luces encendidas, como si ella hubiera salido arrancando".

"Yo creo que hay terceros acá. No creo que se haya venido sola hasta acá", indicó, en alusión al lugar en donde su vehículo azul fue encontrado horas después, cerrado y aplastado por un árbol.

Respecto a los problemas que Jasna habría sostenido con Salfa, lo concreto es que ella fue despedida por "necesidades de la empresa".

Previo a su desvinculación, "ella me había comentado que la iban a mandar a Natales, pero la iban a mandar con muchos hombres y ella no quería ir con muchos hombres para afuera, y no le convenía irse por $100 mil".

"Había visto cosas feas"

"En la carta decía que era perseguida en Salfa hace dos años. Que había visto cosas feas en Salfa, y que se sentía muy perseguida", declaró Angulo.

"Trabajó siete años para Salfa y no me han llamado para nada. Mi hija dio todo por esa empresa y ellos no me han llamado para nada", aseguró.

Al ser consultada sobre lo que supuestamente Jasna habría visto al interior de la compañía, su madre contestó se trataría de "robos, cosas así".

¿Qué dice la carta que habría escrito Jasna?

"Comentarles que desde que ingresé a Salfa a fines de 2017, he estado siendo vigilada y ya el último año, siendo perseguida", se alcanza a leer en la carta, escrita con lápiz de tinta azul en una hoja de cuaderno.

"Quiero dejar una constancia hacia mi persona y la familia. No tengo miedo, si me quieren asesinar, torturar, violar o matarme, aparentar suicido o una enfermedad, que sea diciendo la verdad y luchando por nuestra patria", se agrega en la misiva.

Empresa aseguró estar colaborando en la investigación

"Desde la compañía lamentamos profundamente la situación que afecta a Jasna Oyarzún Angulo y a su familia. Durante los últimos seis años, Jasna trabajó en distintos períodos en la Constructora Salfa y en Inmobiliaria Salfa Austral, trabajando hasta fines del mes de abril en la constructora", indicó la empresa a través de un comunicado.

En el escrito, afirmaron que "la compañía está colaborando con los antecedentes que requiera la autoridad competente en su búsqueda y esperamos que pronto pueda reencontrarse con sus seres queridos".